Care sunt preţurile la carburanţi pe 12 ianuarie. Au crescut cu 4 lei pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 12 ianuarie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

de Redactia Observator

la 12.01.2026 , 11:11
Concret, conform specialiştilor, vorbim despre o creştere a preţurilor cu patru bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 7,57 şi 7,69 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,15 şi 8,41 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 7,77 şi 7,87 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,15 şi 8,42 lei.

Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în intervalul 3,9-3,97 lei. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

benzina standard benzina premium motorina standard motorina premium gpl
