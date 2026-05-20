Petrecerea de ziua copilului tău poate să îţi ruineze bugetul pe câteva luni dacă vrei să copiezi ideile excentrice ale vedetelor. În lumea lor, aniversările costă mii de euro. Copiii se pot distra, însă, la fel de bine cu buget limitat, gustări şi prăjituri de casă, în compania prietenilor şi bunicilor.

Artista filipineză stabilită la noi în ţară, Bella Santiago, a organizat săptămâna trecută o petrecere de 5.000 de euro pentru fiica ei care a împlinit 15 ani. Şi-a transformat curtea casei într-un decor luxuriant. "Am avut tematică mov cu argintiu. Tortul a fost mov. Am fost şi animator ... am făcut 12 jocuri pentru copii, am pregătit nişte premii", a declarat Bella Santiago.

Părinții pot reduce semnificativ costul dacă organizează petrecerea acasă

Patricia, altă mamă care a vrut să facă din aniversarea fetei ei de patru ani o poveste, a plătit peste 4.000 de euro pentru petrecerea inspirată din basmul Albă ca Zăpada. "Am schimbat şi mesele şi scaunele şi aranjamentele au fost cu crăci şi cu muşchi şi cu mere roşii şi cu cei 7 pitici care se urcau pe buturugi", a declarat Patricia. Astfel de petreceri sunt extravaganţe rare. Mădălina este în tabăra părinţilor cumpătaţi. Cu şapte copii şi tot atâtea aniversări într-un an, trebuie să organizeze tot atâtea aniversări într-un an. În funcţie de vârstă, bugetul pentru distracţie variază între 500 şi cel mult 2.000 de lei. "Cei mici au... tot felul de activităţi pe la locurile de joacă, la cei mari se schimbă puţin discuţia pentru că ei vor deja petreceri cu prietenii, piscine, tot felul de activităţi, LaserMax. Mai bine facem economii decât să facem credit", a declarat Mădălina Dumitrescu.

Articolul continuă după reclamă

Organizatorii de evenimente se pot adapta la orice buget, dar îi sfătuiesc pe părinţi să nu exagereze cu cheltuielile. "Petrecerile noastre basic la 1.000 de lei sunt cu pizza, cu apă plată şi cu limonadă din partea casei, avem şi invitaţia digitală în ofertă", a declarat Diana Frunză, organizator petreceri copii. Unele locuri de joacă pentru aniversări permit părinţilor să aducă aperitive şi tort pentru invitaţi ca să mai reducă din cheltuieli. "Noi personalizăm petrecererile pentru copii 100%, fie în grădină, fie în locuri închise", a declarat Carmen Ioniţă, organizator de evenimente.

"Se pot juca în tot spaţiul unde avem tobogane, panouri de căţărat, avionul care este suspendat din tavan şi este atracţia principală, piscină cu bile, carusel, jucării pentru cei mici...pot veni şi animatorii", a declarat Georgia Romeghia, organizator petreceri copii. Părinții pot reduce semnificativ costul dacă organizează petrecerea acasă ori într-un parc, restrâng lista de invitaţi şi pregătesc singuri gustări şi dulciuri pentru invitaţi.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰