Cel mai recent film al regizorului spaniol Pedro Almodovar a cucerit publicul de la Cannes. Pelicula a fost răsplătită cu nouă minute de aplauze. "Amarga Navidad" este o tragicomedie care explorează graniţa dintre viaţă şi moarte. filmul intră în competiţie cu Cristian Mungiu pentru Palme d'Or.

Şi filmul "Minotaurul" este favoritul criticilor pentru râvnitul premiu de la Cannes. Cu 8 minute de ovaţii, pelicula urmăreşte caracatiţa corupţiei din Rusia lui Vladimir Putin. La casele de pariuri, filmul e pe primul loc.

În total, 8 filme sunt favorite pentru trofeul Palme d'Or.

"Strânsă această competiţie între Cristian Mungiu şi Pedro Almodovar care a avut proiecţia filmului aseară, însă mai sunt alte publicaţii care-l plasează pe Cristian Mungiu în top 3-5, pentru că ar fi proiecţiile Hope sau Fatherland sau pelicula în care joacă Javier Bardem în rolul principal, The Beloved", explică Teodora Tompea, jurnalist Observator.

Articolul continuă după reclamă

Dincolo de competiţia oficială, festivalul de film de pe Coasta de Azur aduce pe ecran și producții independente. Actorul de la Hollywood, Andy Garcia, a prezentat filmul neo-noir "Diamant", filmat în Los Angeles. Actorul a scris şi regizat singur acest film.

"Când ai un vis, te străduiești să-l îndeplinești, nu-i așa? Robert Browning spune că 'Aspirațiile omului ar trebui să fie mai mari decât ceea ce poate obţine, altfel la ce ar mai servi raiul?'", a declarat Andy Garcia.

România este reprezentată şi de actriţa Mădălina Bellariu Ion în filmul austriac de acţiune "Trenul".

"Pentru mine a fost foarte emoţionant, pentru că a fost prima dată pentru mine când l-am vizualizat şi filmul a fost primit foarte bine, vai cât de interesant, vai ce frumoase cadrele, vai ce frumoasă e povestea. Abia aştept să fie lansarea oficială", a explicat Mădălina Bellariu Ion.

În ultimele zile ale festivalului, cei 7 membri ai juriului, printre care şi actriţa Demi Moore, şi-au lăsat amprentele mâinilor şi semnătura pe Aleea Stelelor de la Cannes.

Teodora Tompea Like "Împreună, vom descoperi, în fiecare zi, povești care merită vocea noastră. Vom afla ce ne inspiră să mergem mai departe. Pentru că adevărata forță a știrilor stă în oamenii care nu se lasă învinși. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰