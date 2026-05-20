Peste jumătate dintre angajaţii români sunt nemulţumiţi de salariu. Câţi îşi caută alt job

Peste jumătate dintre angajaţii români sunt nemulţumiţi de salariul lor, iar 57% sunt deschişi să îşi schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni, potrivit unui sondaj realizat în cinci ţări din Europa Centrală şi de Est. În ţara noastră, sondajul a fost realizat de Undelucram.ro.

În România, sondajul a fost realizat în perioada 30 martie - 30 aprilie 2026 şi a reunit 5.173 de răspunsuri de la profesionişti din toată ţara, din toate industriile majore: bănci, asigurări şi pensii, IT, comerţ, producţie industrială, agricultură, servicii de sănătate etc., de la toate nivelurile de experienţă şi grupele de vârstă.

"Jumătate dintre respondenții români (52%) și-au exprimat nemulțumirea față de salariul actual: 19,2% sunt foarte nemulțumiți, iar 32,8% sunt parțial nemulțumiți. Doar 20,6% raportează un nivel de satisfacție, în timp ce 27,3% se situează în zona neutră de mijloc.

Percepția privind corectitudinea plății este la fel de revelatoare: 46,5% spun că nu sunt remunerați corect pentru munca depusă (19,9% deloc, 26,6% în măsură mică), iar 55,7% consideră că salariul lor este sub nivelul pieței comparativ cu colegii care au o experiență similară. 12,7% au răspuns că nu știu cum se poziționează față de piață, semn al unei opacități salariale" se mai arată în comunicatul transmis.

Decalajul dintre salariu şi costul vieţii, principala sursă de persiune financiară

Principala sursă de presiune financiară este decalajul dintre salariu şi costul vieţii, pe care 44,8% dintre respondenţi îl identifică drept principalul factor de stres, urmat de creşterea semnificativă a cheltuielilor zilnice.

De asemenea, 8,8% dintre respondenţii români menţionează datoriile şi ratele bancare drept principala presiune financiară, un procent mai ridicat decât în oricare altă ţară inclusă în sondaj. Răspunsurile deschise leagă adesea acest semnal de programul Prima Casă din 2022, ale cărui rate au crescut abrupt.

Cum văd românii inteligenţa artificială

România nu are o percepţie dominantă privind inteligenţa artificială. 21,8% dintre respondenţii români văd AI-ul ca pe un instrument de productivitate, 33,4% se aşteaptă ca acesta să le restructureze sarcinile, dintre care 16,3% anticipează schimbări de responsabilităţi, iar 17,1% o reducere a activităţilor.

În acelaşi timp, 17,5% percep AI-ul ca pe o vulnerabilitate, 19,3% nu anticipează niciun impact relevant, iar 8% sunt încă nesiguri.

Lucia Cujbă

