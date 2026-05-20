Recorduri pe hârtie la TAROM. Bugetul companiei a fost blocat de Miruţă din cauza cifrelor nerealiste

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, a amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului TAROM pentru 2026, după ce a reclamat că estimările de venituri ale companiei nu sunt realiste. Deşi a semnat pentru aportul de capital social către companie, Miruţă susţine că bugetul este construit pe un grad de ocupare al aeronavelor de 79%, în condiţiile în care, în primele patru luni ale anului, nivelul real a fost de doar 66%.

"Am semnat pentru ca TAROM să primească aport de capital social, conform planului agreat, însă am amânat cu două săptămâni aprobarea bugetului Tarom pentru că estimările de venituri prezentate nu sunt credibile şi astfel vor creşte pierderile. Conducerea companiei a construit bugetul pe un load factor (grad de ocupare al aeronavelor) de 79% în 2026, faţă de 72% în 2025. Problema este că realitatea arată exact invers: în primele patru luni din 2026, gradul de ocupare este de doar 66%, faţă de 72% în aceeaşi perioadă a anului trecut", a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, pentru a atinge cifra propusă în buget, "ar fi nevoie de un salt enorm, fără să existe astăzi date care să indice o astfel de evoluţie".

"Altfel, consecinţa va fi o nerealizare semnificativă a veniturilor, ceea ce înseamnă pierderi mari la final de an. Iar această estimare nu este una marginală. 63% din veniturile companiei depind direct de gradul de ocupare al aeronavelor. Când această variabilă este supraestimată, întregul buget devine nerealist", avertizează ministrul.

Acesta afirmă că rolul său nu este de a aproba bugete care "ies" din pix, ci să ceară bugete construite pe realitate, scrie News.ro.

"Diferenţa dintre veniturile estimate în actuala propunere şi veniturile care pot fi obţinute în mod realist poate genera un rezultat negativ suplimentar de peste 100 de milioane de lei în 2026. Suplimentat, bugetul pe 2026 este construit şi pe un preţ al combustibilului mult sub nivelul actual al pieţei, ceea ce generează o altă componentă semnificativă de pierderi (950$ tona în buget vs 1400$ tona pe piaţa actuală)", a mai transmis ministrul interimar.

Miruţă anunţă că a cerut refacerea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2026 pe baze realiste, atât în ceea ce priveşte veniturile, cât şi costurile.

