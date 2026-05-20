La câteva zile după vizita lui Donald Trump, preşedintele Chinei a întins covorul roşu pentru Vladimir Putin. Cei doi au semnat zeci de acorduri care pot salva economia Rusiei şi o alianţă anti-Trump. L-au criticat la unison pentru planul lui nuclear, în timp ce Moscova a început un exerciţiu de proporţii cu arme nucleare.

Xi Jinping l-a primit pe aliatul său Vladimir Putin cu acelaşi fast ca pe Donald Trump: salve de tun și o paradă militară grandioasă plus detaşamente de sute de copii aduși să celebreze prietenia dintre cele două popoare.

După primirea plină de fast de la aeroport, Vladimir Putin s-a plimbat prin Beijing cu o limuzină rusească, dar cu numere de înmatriculare chinezeşti.

Sosirea lui la patru zile după Donald Trump vrea să demonstreze că prietenia cu Xi Jinping este la fel de valoroasă ca acordul comercial de sute de miliarde de dolari semnat săptămâna trecută de Statele Unite şi China.

"Domnule Xi Jinping, dragul meu prieten! Este foarte potrivit să citez un proverb chinezesc. Din câte știm, în China există o zicală care spune: 'Nu ne-am văzut de o zi, dar parcă ar fi trecut trei anotimpuri de toamnă.' Ne bucurăm cu adevărat să vă vedem", a declarat Vladimir Putin.

Cei doi preşedinţi au discutat tete-a-tete aproape o oră şi jumătate. După care gazda i-a transmis lui Donald Trump că Rusia şi China nu acceptă să fie umilite.

"Lumea de astăzi este departe de a fi pașnică, unilateralismul și hegemonismul sunt pericole grave. Lumea se confruntă cu riscul de a reveni la legea junglei", a declarat Xi Jinping, preşedintele Chinei.

După discuţiile oficiale, preşedintele Rusiei a fost invitat într-o sală plină cu portrete uriaşe ale celor doi lideri.

"Un lucru a devenit evident: în comparație cu ceea ce am văzut săptămâna trecută, relația cordială dintre cei doi lideri este evidentă. Putin l-a numit pe Xi „Dragul său prieten“, iar Xi s-a referit la Putin ca la un „vechi prieten“ și a vorbit despre încredere reciprocă și cooperare strategică - toate acestea fiind cu total diferite de competiția strategică pe care am văzut-o când Trump se afla acolo", explică Ivor Bennett, jurnalist Sky News.

Vladimir Putin şi Xi Jinping au semnat 20 de acorduri de cooperare, multe dintre ele în domeniul energiei, semn că Rusia este la capătul puterilor, conform Financial Times.

Jurnaliștii americani spun că liderul de la Kremlin a profitat de vizită pentru a debloca proiectul Puterea Siberiei 2 - un gazoduct de 2.600 de kilometri care poate transporta 50 de miliarde de metri cubi de gaz anual.

