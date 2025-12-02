E început de decembrie şi pentru cine încă nu şi-a amenajat casa de sărbători apare aceeaşi întrebare: mai cumpărăm decoraţiuni sau ne descurcăm cu ce avem din anii trecuţi? Comercianţii ar spune prima variantă, bugetul ar fi a doua.

Anul acesta Moş Crăciun trebuie să fie foarte atent pentru că Uniunea Europeană vine cu noi reglementări ce ţin de jucării. Totul a uşura procedurile vamale, dar şi pentru siguranţa copiilor, evident. În 2023, s-au importat jucării în valoare de 6,5 miliarde de euro, 80% dintre ele venind din China.

"Anul acesta românii au început să vină de pe 15 noiembrie să cumpere jucării sau decoraţiuni de Crăciun. Anul trecut, începeau încă din luna octombrie. Preţurile pentru jucării şi decoraţiuni încep de la 150 de lei şi până la 20.000 de euro. Instalaţiile sunt cele mai cerute anul acesta, au consum foarte scăzut şi au certificate de siguranţă.

Se cer şi brazi artificiali cu aspect natural, bugetul aici poate să varieze între 500 lei şi 5.000 de lei. Pentru a împodobi un brad într-un apartament bugetul variază între 1.000 şi 7.000 de lei", a declarat Ziad Raj, managerul unui magazin cu decoraţiuni de Crăciun.

