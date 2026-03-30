România ocupă locul 45 în clasamentul mondial privind calitatea vieții. La ce capitole stă bine

România s-a menţinut anul trecut pe poziția 45 în Indicele de Progres Social, care evaluează bunăstarea în 171 de țări, cu un scor de 74,49 din 100. Țara noastră stă bine la nutriție, sănătate și locuințe, dar are decalaje la educație și sănătate de bază. Raportul Social Progress Imperative evidențiază stagnarea progresului social la nivel global și nevoia de investiții strategice în infrastructura socială pentru a transforma creșterea economică în bunăstare reală.

România se menține pe locul 45 în clasamentul mondial privind Indicele de Progres Social, care evaluează calitatea vieții și bunăstarea socială în 171 de țări, efectuat de organizația nonprofit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte.

Potrivit cercetării, scorul general al României a fost 74,49 din 100, similar cu cel din 2024 (74,61), rezultat care, deși este sub restul statelor UE, ne menține în rândul statelor din a doua categorie, în care am intrat în 2022.

Cel mai recent raport arată că stagnarea progresului social este un fenomen global, care afectează aproape fiecare regiune a lumii, iar circa o treime dintre țările analizate au înregistrat scăderi în ultimul an.

Țara noastră își îmbunătățește poziția în clasamentul mondial la categoria nevoilor de bază - locul 45, față de 49 în 2024 -, rămâne pe locul 45 la capitolul oportunități și scade ușor la categoria bunăstare - locul 63, față de 61 anterior. Analizând indicatorii cuprinși sub aceste trei capitole, România a obținut cele mai bune rezultate la nutriție și îngrijiri medicale (locul 36 mondial, față de 41 în anul anterior) și locuințe (locul 36, față de 43). Îmbunătățiri s-au înregistrat și la apă și salubritate (locul 58, față de 72).

În schimb, cele mai mici scoruri au fost înregistrate la sănătate și educație de bază (locul 86 la ambele categorii), capitole care arată un decalaj al României față de state cu PIB/capita similar (peer countries), între care Ungaria, Croația, Polonia sau Grecia, potrivit raportului.

"Una dintre tendințele evidențiate de raport este slăbirea relației dintre performanța economică și progresul social în ultimii ani, în special după pandemia COVID-19. Această evoluție este vizibilă și în România, o economie care a înregistrat unul dintre cele mai rapide ritmuri de creștere din Uniunea Europeană, dar care continuă să se confrunte cu provocări în domenii precum educația, sistemul de sănătate sau reducerea inegalităților regionale. Pentru a avea o creștere economică cu efecte pozitive asupra nivelului de bunăstare a cetățenilor, sunt necesare măsuri care să asigure nu doar păstrarea ritmului de creștere a investițiilor publice și private (cu capital străin și local), ci și direcționarea lor strategică spre infrastructura socială și spre anumite regiuni geografice și industrii", a declarat Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova, citat în prezentarea raportului.

Norvegia rămâne și în 2025 pe primul loc în lume, cu un scor de 91,73 (față de 91,95 în anul anterior), urmată îndeaproape de Danemarca, Finlanda, Suedia, respectiv Elveția, toate cu scoruri de peste 90, însă în stagnare sau scădere față de anul anterior.

