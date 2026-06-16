Mai mult risc, mai mult câştig. Cei care vor să devină proprietari, dar nu se grăbesc să se mute aleg să-şi cumpere apartamentul din faza de proiect pe hârtie. Economisesc, astfel, zeci de mii de euro la final. Cu toate astea, negocierile nu mai merg la fel de departe ca în anii trecuţi - când legea le permitea dezvoltatorilor să ridice blocuri pe banii clienţilor.

"Noi am avut norocul să cumpărăm când s-a construit blocul, aşa că am plătit foarte puţin, comparativ cu cât se vinde acum, cinci ani mai târziu. Am cumpărat când era groapă".

"E un avantaj, dar eu n-aş cumpăra, este riscant. Ştiţi şi scandalul cu Nordis", spun oamenii.

Proiectul pe hârtie este soluţia de compromis, în vreme de criză, atât pentru clienţi, cât şi pentru dezvoltatorii care nu mai vând ca înainte.

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O locuinţă cumpărată din faza de lansare a proiectului poate avea un discount cuprins între 5 şi chiar 14% - de cele mai multe ori - din valoarea avansului. Într-o fază intermediară reducerea variază între 5 şi 10 la sută, iar când tragem linie la finalul celor doi ani- cât durează în medie ridicarea unui imobil - cei din piaţă spun că un client poate economisi şi până la 20% din valoarea apartamentului având în vedere că preţurile cresc, prin urmare locuinţa se apreciază.

Adică avantajul final poate ajunge la aproximativ 20.000 de euro, ceea ce înseamnă că un apartament care costă 100.000 de euro la recepţia imobilului poate fi cumpărat cu 80.000 de euro la început, când e doar la nivel de schiţă. Înainte de Legea Nordis, negocierea ne aducea o reducere de 20% chiar din prima fază.

"Avantajul este clar, că blochezi o proprietate bună, un etaj bun, o vedere bună, un preţ bun- şi ne uităm la preţuri care cresc foarte mult. Dezavantajul înainte era riscul foarte mare ca proiectul să dea faliment. Acum cu legea Nordis că suntem mai protejaţi este mult mai bine", spune Cristian Istrătescu, investitor.

Avantaje, dar şi dezavanteje pentru clienţi.

"Ajută mult clientul din punctul de vedere al siguranţei. Dar nu ajută să negocieze preţul. Dezvoltatorii, pentru că nu se mai pot folosi la fel de mult de banii clienţilor cum se foloseau înainte - sunt nevoiţi să apeleze la bănci unde există dobânzi, există alte costuri suplimentare care se regăsesc în final în preţul apartamentului", spune Florin Măiţă, manager proiect.

Negocierea este cu atât mai dificilă cu cât factorii care duc la scumpiri se înmulţesc de la o lună la alta.

"Preţurile materialelor de construcţii şi manoperele nu au scăzut. Ele au crescut în continuu, stimulate mai ales de conflictul dintre Iran şi Israel, de aici sunt generate costuri suplimentare pentru dezvoltatori", spune Ramona Ganea, specialist în vânzări.

Specialiştii din piaţă ne avertizează să verificăm istoricul dezvoltatorului. Ca să ne inspire încredere ar trebui să aibă cel puţin un proiect terminat şi să aibă renume în piaţă.