Şi în timp ce ei se ceartă, noi, românii de rând, încercăm să ne împăcăm cumva cu toate cheltuielile. Pentru că nu avem altă variantă! Datele arată că trăim mai mult pe datorie. Tot mai multi români au început să se împrumute la bănci ca să trăiască. Cele mai multe credite sunt cele ipotecare, pentru că, în România, e singura variantă să devii proprietar. Alţii se întreabă dacă e momentul potrivit să cumpere acum o casă sau să mai aştepte. Piaţa imobiliară e într-un blocaj: cererea e mică, se contruieşte tot mai puţin, dar preţurile rămân ridicate. Care e cea mai bună variantă şi de ce informaţii ar trebui să ţineţi cont atunci când faceţi investiţii mari în vremuri de criză.

Visul lui Tiberiu, de a avea o casă cu o curte mare, s-a împlinit după mai bine de 5 ani în care a căutat cea mai bună ofertă.

"Am preferat să iau un imobil mai vechi, construit în anul 2000, să renovez eu și să am o curte mai mare. Locuinţele noi, pentru ceea ce vând, sunt destul de scumpe. Toate care se vând acum au o casă mai mică, 100-200 m", spune Tiberiu.

"În ultima perioada am avut mai multe cereri pentru apartamentele vechi. La periferie nu se simte diferenţa de preţ faţa de centru Bucureştiului. O garsonieră în Popeşti Leordeni a ajuns la 90.000 de mii cu TVA de 21% inclus. Vorbim de 35mp", spune Robert Crăciun, agent imobiliar.

Articolul continuă după reclamă

Tiberiu este antreprenor şi deţine un magazin online de produse electrocasnice second hand. Se află printre norocoşi: în ultimii ani firma a crescut, la fel şi bugetul familiei.

Chiar şi aşa, nu a fost uşor să ia un credit

"Eu dau pe casa asta la curte cu 800 de metri teren, 230 de mii. A fost destul de greu că deja aveam un credit. Am venit cu un co-plătitor să ne gireze", spune Tiberiu.

"Sunt bănci care au dobânzi bune, cu dobânzi fixe pe 3, 5, ani sau pe toată perioada. Condițiile de creditare sunt din ce în ce mai stricte: pentru un credit de 100.000 rată, cel puțin la început, e 3.700 de lei. Sunt și oameni de vârsta a-2a care ţin banii la saltea şi investesc în momente de crize", spune Robert Crăciun, agent imobiliar.

"Am investit într-o locuinţă, m-am mutat recent. E foarte greu. Aş recomanda să vă ţineţi banii", spune un bărbat.

Agenţii imobiliari sesizează o scădere şi la cerere, dar şi la ofertă.

"Clienţii nu mai sunt atât de calificaţi cum erau înainte. Dezvoltatorii s-au filtrat dintre ei, vor rămâne în picioare doar cei potenţi finaciar", spune Robert Crăciun, agent imobiliar.

Clienții sunt din ce în ce mai atenți înainte să facă o achiziție - și au și de ce. Prețurile apartamentelor noi au crescut cu până la 20% în marile orașe, pe fondul majorării TVA și al scumpirii materialelor de construcție.

"Cu tot contextul politic şi economic am pus pe hold investiţiile mari", spun oamenii.

Aşa se face că în unele judeţe, vânzările au scăzut şi cu 25%. În schimb, numărul chiriaşilor a crescut cu 5%, faţă de primele luni ale anului trecut.

Anita Lasculescu Like Curiozitatea și dorința de a asculta stau la baza muncii mele de jurnalist. ➜

Întrebarea zilei Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰