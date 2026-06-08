Preţul unui bitcoin astăzi, luni 8 iunie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 8 iunie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară creştere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată momentan la 63.055 dolari sau 54.746 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 63.774 dolari sau 55.375 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 71.250 dolari sau 61.866 euro.