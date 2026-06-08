Exim Banca Românească va contesta în instanţă sancţiunea din ancheta ROBOR. Motivele invocate de bancă

Exim Banca Românească respinge ferm concluziile investigaţiei derulate de Consiliul Concurenţei, care vizează conduita sa în procesul de fixing al pieţei şi va contesta în instanţă sancţiunea primită din partea Autorităţii de Concurenţă. Consiliul Concurenţei a sancţionat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei.

Aceasta a anunţat amenzi pentru zece bănci în valoare de 3,73 miliarde lei pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Conducerea Exim Banca Românească consideră că concluziile investigaţiei derulate de Consiliul Concurenţei nu reflectă modul în care banca a contribuit în permanenţă, cu respectarea deplină a normelor Băncii Naţionale a României (BNR), la funcţionarea pieţei monetare interbancare din România.

Exim Banca Românească a primit o amendă de 96,49 milioane lei

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"Subliniem că Exim Banca Românească îşi desfăşoară activitatea în totală conformitate cu cadrul legal şi de reglementare aplicabil instituţiilor de credit din România şi din Uniunea Europeană, sub supravegherea BNR, în acord cu standardele prudenţiale şi de guvernanţă europene şi respectând toate principiile de integritate şi transparenţă", se arată într-un comunicat al băncii, care a primit o amendă de 96,49 milioane lei.

Oficialii băncii precizează că pe parcursul întregii investigaţii, Exim Banca Românească a pus la dispoziţia autorităţii un volum consistent de date, analize şi explicaţii tehnice care demonstrează că activitatea sa s-a desfăşurat strict în limitele cadrului legal şi ale reglementărilor aplicabile.

"Exim Banca Românească consideră că anumite concluzii intuite din minuta deliberării par să se bazeze pe o înţelegere neancorată în realitate a mecanismelor specifice pieţei monetare şi astfel nu reflectă rolul cadrului reglementat şi al supravegherii exercitate de banca centrală. În consecinţă, Exim Banca Românească va contesta decizia în instanţă şi va utiliza toate căile legale disponibile pentru a demonstra corectitudinea conduitei sale, cu convingerea că instanţele vor confirma legalitatea şi responsabilitatea acţiunilor sale", se menţionează în comunicat.

Consiliul Concurenţei a sancţionat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei

Consiliul Concurenţei a sancţionat 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro) pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Băncile au la dispoziţie o perioadă de 60 de zile de la primirea motivării deciziei de sancţionare pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurenţiale, planuri ce vor fi aprobate de către Consiliul Concurenţei. Decizia autorităţii de concurenţă poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării.