Care sunt preţurile la carburanţi pe 8 iunie. Au crescut cu până la 10 bani pe litru

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că luni, 8 iunie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute.

Preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de cele afişate la sfârşitul săptămânii trecute - Profimedia

Concret, conform specialiştilor, înregistrăm o creştere a preţurilor la carburanţi cu până la 10 bani pe litru, indiferent că vorbim despre benzină sau motorină.

Asta înseamnă, de exemplu, că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 9,53 şi 9,68 lei, iar un litru de benzină premium a ajuns să coste între 10,1 şi 10,25 lei.

De asemenea, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,49 şi 9,59 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 10,3 şi 10,4 lei.

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Nu în ultimul rând trebuie precizat că preţul pentru un litru de GPL se menţine constant undeva în jurul valorii de 4,42-4,43 lei.

Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 8 iunie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Dâmboviţa, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,05 lei şi litrul de motorină cu 8,99 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca ce vând litrul de benzină cu 9,49 lei şi litrul de motorină tot cu 9,49 lei.