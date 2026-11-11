Ne pregătim de postul Crăciunului, așa că pentru următoarele săptămâni tăiem din lista de cumpărături carnea și lactatele și le înlocuim cu legume, năut, linte și tot felul de produse vegetale. Numai că schimbarea nu se vede doar în farfurie, ci și în buget. Căutăm variante sățioase, gustoase, dar și accesibile ca preț. Întrebarea este unde le găsim? Iar răspunsul este la piață. Iar pentru cei care nu au timp să gătească, restaurantele au făcut ceva schimbări în meniu.

Mai sunt doar câteva zile până începe postul Crăciunului, iar în restaurante au fost deja introduce produse de post pentru a face trecerea alimentară mai ușoară. Avem o varietate de preparate, precum pizza vegană, paste cu broccoli, dar și paste cu roșii.

Prețurile variază între 30 și 60 lei în funcție de preparatele alese. Iar pentru persoanele care doresc să își gătească singure acasă, acestea găsesc și o varietate de produse la raft.

Printre cele mai cumpărate în această perioadă sunt orezul, care costă 8 lei aproximativ pentru 1 kg, fasolea este 7 lei, iar lintea și năutul sunt în jur de 5 lei pentru jumătate de kg.

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Această perioadă poate fi benefică și pentru sănătate. Dacă ținem corect postul, putem să facem și o detoxifiere a organismului, însă nutriționiștii atragă atenția că trebuie să avem o alimentație cât mai echilibrată și să nu facem abuz de produsele care sunt prea procesate, deoarece ne putem trezi cu câteva kg în plus la final de post.