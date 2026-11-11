Cum a vrut Trump să-i ofere o victorie simbolică lui Putin. Ucraina a spus "niet"

Kievul spune "niet" planului propus de emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american, ca Ucraina să redeseneze din pix granițele Donbasului, pentru ca Vladimir Putin să poată anunța că a cucerit complet Donețkul și Luganskul. Propunerea i-ar fi adus o victorie simbolică liderului rus. Volodimir Zelenski a acuzat ieri că ruşii prezintă la negocieri o imagine falsă a situației de pe front. Potrivit liderului ucrainean, negociatorii ruși susțin că Moscova a cucerit teritorii care se află încă sub controlul Kievului, iar asta arată de ce Putin continuă să creadă că poate ocupa Donbasul în câteva luni.

O sursă ucraineană apropiată negocierilor a declarat pentru The Telegraph că Ucraina a respins ideea americanilor de a modifica artificial granițele regiunilor Donețk și Lugansk, astfel încât Rusia să poată spune că le-a capturat complet.

Ucraina a respins propunerea SUA de a modifica din pix granițele Donbasului

Delegația ucraineană "nu a discutat niciodată despre vreo concesie în privința teritoriilor ocupate de Rusi. Ucraina nu va recunoaște niciodată acest lucru, nici de facto, nici de jure. Și aceasta a fost întotdeauna poziția noastră la masa negocierilor", a declarat sursa citată.

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Dezvăluirea a fost făcută luni de The Economist. Potrivit publicaţiei britanice, negociatorii americani au avansat ideea ca granițele regiunilor Donețk și Luhansk să fie modificate din pix, pentru a-i oferi lui Vladimir Putin șansa să poată declara că a cucerit în întregime cele două regiuni, fără ca Ucraina să fie nevoită să cedeze orașele pe care încă le controlează în Donețk.

The Economist nu precizează cine a formulat personal propunerea. Cert este că a fost gândită pentru a-l avantaja politic și simbolic pe Vladimir Putin, chiar dacă nu i-ar aduce si fizic teritoriul întregului Donbas.

Noile detalii scurse de la negocierile de la Abu Dhabi confirmă că există dezacorduri semnificative în ceea ce privește controlul teritorial, garanțiile de securitate și termenii mai largi ai unui acord de pace.

Zelenski: Rușii spun la negocieri că au ocupat mai mult teritoriu decât în realitate

De la Kiev, președintele Volodimir Zelenski a declarat ieri că rușii susțin la negocierile de la Abu Dhabi că armata lor a cucerit deja jumătate din teritoriul Donbasului care se află încă sub control ucrainean. Zelenski a explicat că delegația ucraineană a contestat aceste informații, spunând că există înregistrări video care demonstrează clar ce teritoriu controlează armata ucraineană.

"Rușii au afirmat că au ocupat jumătate din teritoriul Donbasului pe care noi îl controlăm. Chiar jumătate. Nu este vorba doar despre un sat, ci despre un teritoriu mare, cu adevărat mare. Iar ei, adică militarii și reprezentanții serviciilor de informații din delegaţia rusă, vorbeau despre acest lucru cu foarte mare seriozitate", a spus Zelenski.

"Problema este că Putin trăiește într-un spațiu informațional diferit, într-o altă realitate. Și, desigur, el le spune americanilor: Ascultați, am nevoie de una, două, trei luni și vom ocupa complet partea de est a Ucrainei". Desigur, și eu aș putea să-i prezint o asemenea imagine, că va fi ocupat complet, dar asta nu este adevărat", a mai spus el.

Zelenski spune că inclusiv generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, care a fost prezent la întâlnire, a confirmat că harta prezentată de Ucraina reflectă mai bine realitatea de pe front decât ceea ce prezintă rușii.

La negocierile de ieri, mediate de americani, cele două tabere au discutat despre garanțiile de securitate pe care Ucraina și Rusia ar dori să le obțină după încheierea războiului, precum și despre schimburi de prizonieri.

Oficialii europeni, nevoiți să părăsească încăperea înaintea rușilor

La Abu Dhabi, oficialii europeni au fost nevoiți să părăsească încăperea înainte ca rușii să intre, după ce Moscova s-a opus implicării lor.

Cei doi emisari americani au transmis clar că nu se va putea negocia niciun compromis teritorial între Kiev și Moscova fără discuții despre "arhitectura de securitate" a Europei.

Dar, rușii cer negocieri despre modul în care va fi organizată apărarea continentului după încheierea războiului și abia apoi negocieri legate de încetarea focului, în timp ce ucrainenii vor oprirea luptelor și apoi discuții despre "arhitectura de securitate" a Europei.

Ce vrea, de fapt, Putin prin noua "arhitectura de securitate" a Europei

De-a lungul anilor, liderul rus a criticat în repetate rânduri ceea ce el descrie drept extinderea NATO spre est, în fostul spațiu sovietic. Președintele rus a prezentat extinderea alianței drept o amenințare la adresa securității Rusiei.

Oficialii europeni au avertizat că orice propunere din partea Moscovei privind retragerea trupelor și a armamentului NATO din est va fi respinsă imediat.

Însă s-au arătat dispuși să discute despre redeschiderea canalelor de comunicare cu Moscova, pentru a reduce tensiunile.

"Lucrăm mână în mână cu ucrainenii, iar obiectivul nostru este să subliniem un principiu fundamental: eforturile pentru obținerea păcii în Ucraina sunt legate inseparabil de securitatea Europei. Nu poate exista o soluție durabilă pentru Ucraina fără a ține cont de securitatea europeană și niciun acord privind securitatea Europei nu poate fi încheiat fără participarea europenilor", a declarat un oficial francez înaintea negocierilor.

Într-o declarație comună publicată ieri, Statele Unite, statele europene și Ucraina au transmis că "viitoarele acorduri trebuie să respecte suveranitatea, integritatea teritorială și dreptul de a lua decizii în mod independent și să ofere Ucrainei garanții de securitate credibile".

A doua zi a negocierilor va fi dedicată problemei teritoriale.