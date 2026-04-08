Şi ne gândim la un scenariu fericit, pentru că, în continuare, suntem optimişti. Dar e prea departe de noi. Invitat în platoul Observator, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, recunoaşte că reducerea e prea mică, iar situaţia instabilă din Orient ar putea afecta cel puţin încă jumătate de an piaţa carburanţilor.

Cât timp ar putea rămâne mari prețurile la carburanți. Anunțul ministrului Energiei - Hepta

Vestea bună e că România dispune de stocuri suficiente de petrol, care pot acoperi necesarul până la finalul lunii mai. Motorina rămâne însă problema: România consumă mai mult decât produce.

Întrebat cum percepe reducerea pe care a văzut-o recent, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, acesta a răspuns: "E prea mică şi a venit foarte târziu ca să fiu foarte direct. În accelaşi timp, dacă nu s-ar fi luat măsurile de reducere a exporturilor, de reducere a speculei, de plafonare a adaousului comerical. probabil astăzi preţul s-ar fi dus spre 11 lei la pompă. Dacă se opreşte războiul, efectele negative pe piaţa de carburant şi pe piaţa economică şi de îngrăşăminte chimice vor avea o durată de 6-9 luni de zile."

Alexandra Paraschiv

