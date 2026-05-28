Mobilizare dramatică la Deva, unde un bărbat a căzut în gol după ce s-a urcat pe terasa unui bloc dezafectat. Mai multe echipaje de salvatori, polițiști și negociatori au încercat au încercat aproape o oră să îl convingă pe tânăr să renunțe la gestul extrem.

Bărbatul a urcat pe o clădire dezafectată ce aparținea liceului de muzică din Deva. A amenințat că se sinucide, dar motivele exacte nu au putut să le afle nici măcar anchetatorii.

Era vizibil agitat și cel mai probabil, spun aceștia, ar fi fost și sub influența băuturilor alcoolice.

După o oră de negocieri, tânărul le-a permis fraților săi să urce pe acoperiș. Aceştia au reuşit să îl prindă de haine, dar în toată agitaţia, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut în gol.

A suferit numeroase traumatisme și a fost transportat la spitalul județean din Deva în stare critică. Medicii spun că șansele sale de supraviețuire sunt extrem de reduse.

La fața locului a fost solicitată și o saltea gonflabilă a ISU Hunedoara, însă aceasta trebuia să fie adusă de la Petroșani și nu a ajuns în timp util.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar pentru vătămare corporală din culpă.

Iulia Pop

