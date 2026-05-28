Într-un context economic marcat de inflație ridicată și presiune constantă asupra bugetelor, consumatorii români își schimbă tot mai mult modul în care fac cumpărături, devenind mai atenți, mai informați și mai orientați spre valoare. Procesul de achiziție nu mai începe la raft, ci online, unde românii compară prețuri, verifică promoții și își planifică achizițiile, urmând ca decizia finală să fie luată în magazinul fizic. Promoțiile, raportul calitate-preț și încrederea în retailer devin factori esențiali în alegerea produselor.

Potrivit datelor Shopfully - lider european în soluții Drive to Store - din studiul "The State of Shopping 2026", 70% dintre respondenții din România nu sunt de părere că puterea lor de cumpărare se va îmbunătăți în acest an, iar doar 7% spun că nu intenționează să reducă cheltuielile cu cumpărăturile uzuale.

Românii rămân precauți și pun accent pe promoții

Datele studiului arată că presiunea economică nu îi determină pe consumatori doar să caute prețuri mai mici, ci îi face să devină mai strategici în modul în care cumpără.

Românii nu renunță neapărat la consum, ci prioritizează mai atent achizițiile, compară mai mult, caută promoții și folosesc instrumentele digitale pentru a decide unde, când și ce merită să cumpere. 60% dintre români spun că își împart cumpărăturile între mai multe magazine pentru a găsi cele mai bune oferte, aproape dublu față de unele piețe din regiune și al doilea cel mai ridicat nivel dintre țările europene analizate, după Italia.

În plus, 55% preferă produsele aflate la promoție sau cu cele mai mari reduceri, iar 48% reduc achizițiile neesențiale. Astfel, consumatorii sunt mai atenți la modul în care își gestionează bugetele.

Promoțiile devin, astfel, mai mult decât un impuls de moment. Ele funcționează ca un reper important în planificarea bugetului și în alegerea magazinului de unde se fac achiziții.

Consumatorii din România declară că promoțiile le influențează "extrem de mult" deciziile de cumpărare: 39%, comparativ cu media europeană de 25%. Dacă sunt luați în calcul și cei care spun că promoțiile îi influențează "destul de mult", aproape 7 din 10 români afirmă că ofertele au un impact semnificativ asupra deciziilor lor de cumpărare.

Consumatorii sunt acum învățați să caute ofertele

Dacă în 2024 cumpărătorii erau marcați de anxietate, iar în 2025 de prudență, în 2026 aceștia devin mai pregătiți: verifică prețurile înainte de a ajunge în magazin, compară ofertele între retaileri și sunt mai atenți la diferența dintre o reducere reală și o promoție care nu aduce valoare concretă. Pentru branduri și retaileri, această schimbare înseamnă că o promoție nu mai este suficientă în sine.

Prețul atrage atenția, dar valoarea percepută, calitatea produsului, disponibilitatea și încrederea în retailer sunt cele care influențează decizia finală de cumpărare.

În România, 69% dintre participanții la studiu au indicat prețurile competitive și raportul calitate-preț drept unul dintre principalii factori de decizie în achiziția produselor de alimente și băuturi, în timp ce 40% menționează calitatea și performanța produsului.

Românii nu caută doar cel mai mic preț, ci o combinație între preț bun, utilitate și încredere în produs. În cazul electronicelor, 56% consideră cel mai important raportul calitate-preț, iar 53% aleg doar produse de calitate.

Românii preferă în continuare magazinele fizice, dar decizia e luată online

Comportamentul de cumpărare rămâne puternic legat de magazinele fizice. 67% dintre români spun că preferă să facă achiziții mai ales în magazine, peste media europeană de 62%, în timp ce doar 0,38% preferă cumpărăturile predominant online. Cu toate acestea, decizia de cumpărare începe tot mai des în mediul digital: 69% dintre români caută produse online înainte de a le cumpăra.

Principalele surse de informare sunt site-urile și aplicațiile care afișează cataloage digitale, promoțiile și ofertele magazinelor, folosite de 49% dintre respondenții care se documentează online, urmate de site-urile și aplicațiile retailerilor sau ale brandurilor, menționate de 48%.

În același timp, magazinul fizic rămâne locul în care mulți consumatori finalizează achiziția, în special în categoriile de bază. În România, 93% dintre respondenți preferă magazinele fizice pentru alimente și băuturi, 90% pentru farmacie și medicamente și 82% pentru sănătate, îngrijire personală și frumusețe.

La nivel european, majoritatea respondenților continuă să prefere magazinele fizice, însă ponderea celor care combină cumpărăturile online și offline a crescut față de 2025. Cu alte cuvinte, digitalul nu înlocuiește magazinul, ci influențează tot mai mult traseul consumatorului până la raft.

"Într-un context în care inflația și presiunea asupra bugetelor continuă să influențeze deciziile de zi cu zi, consumatorul român devine mai atent, mai informat și mai selectiv. Nu vorbim doar despre o sensibilitate mai mare la preț, ci despre un comportament de cumpărare mai strategic: oamenii compară, verifică promoțiile și aleg retailerii care le oferă motive clare să cumpere. Pentru branduri și retaileri, provocarea este să fie vizibili în etapa de planificare, cu oferte relevante, ușor de înțeles și conectate la nevoile reale ale consumatorilor. Astfel, momentul deciziei de cumpărare se mută tot mai mult online înainte de vizita efectivă în magazin. Consumatorii ajung în magazine mai informați, cu așteptări mai clare și tot timpul fac comparații înainte. Iar promoțiile comunicate relevant și instrumentele care simplifică accesul la oferte devin tot mai importante pentru retaileri, nu doar pentru generarea de trafic, ci și pentru consolidarea unei relații de încredere cu un consumator mai exigent", a declarat Cătălin Pațachia, Country Manager Shopfully.

Consumatorul român rămâne prudent

Datele Shopfully din studiul ”State of Shopping 2026” conturează profilul unui consumator român mai prudent, dar nu pasiv; mai atent la preț, dar nu orientat exclusiv către cel mai ieftin produs, care este în continuare atașat de magazinul fizic, dar tot mai dependent de instrumentele digitale în etapa de documentare și planificare.

Pentru retaileri și branduri, această schimbare trebuie să însemne o direcție clară: vizibilitatea ofertelor înainte de vizita în magazin, relevanța comunicării și capacitatea de a demonstra valoare reală devin esențiale pentru atragerea consumatorului.

Studiul "The State of Shopping 2026: a fost realizat în primul trimestru al anului 2026 și analizează modul în care presiunea economică, instrumentele digitale și așteptările mai ridicate ale consumatorilor influențează comportamentul de cumpărare.

Cercetarea europeană Shopfully a inclus 6.605 respondenți adulți, cu vârsta de peste 25 de ani, din Austria, Bulgaria, Franța, Germania, Ungaria, Italia, România și Spania. Studiul reflectă în principal comportamentul decidenților de cumpărare din gospodării, iar comparațiile anuale au la bază cercetări echivalente realizate în 2025.

