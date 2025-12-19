Nu doar impozitele cresc, ci şi factura la întreţinere. Primele facturi din sezonul rece au venit deja şi, aşa cum se preconiza, sunt mai mari decât anul trecut. Temperaturile scăzute care ne fac să consumăm mai multă energie şi majorarea TVA sunt responsabile de asta. Şi pentru că încălzirea este cea mai vizibilă şi sensibilă parte a plăţilor din sezonul rece, creşterea ei se reflectă automat şi în întreţinerea locuinţei.

Facturile la întreținere din acest sezon rece sunt cu cel puțin 10% mai mari în comparație cu anul trecut. Se întâmplă asta, în primul rând, din cauza creșterii TVA-ului pentru energia termică. Știm că a fost o creștere chiar în această vară, iar TVA-ul pentru energia termică a crescut până la 11%. Dacă ne raportăm însă la lunile de toamnă, facturile sunt mai mari cu cel puțin 20% sau 30%.

În marile orașe, cei care sunt racordați la sistemul de încălzire plătesc, pentru o garsonieră, în luna de iarnă, aproximativ 350 de lei. De asemenea, cei care au apartamente cu două camere plătesc între 500 și 550 de lei. Iar cei care au apartamente cu trei camere plătesc între 650 și 700 de lei.

Dacă vorbim despre locuințele mai mari, acolo costurile cu întreținerea pot ajunge chiar și la 900 de lei. Pe lângă aceste costuri, evident, se mai adaugă cele legate de apă caldă, de exemplu, așa că facturile pentru o singură familie pot ajunge la 800–1.200 de lei. Vom avea în continuare costuri din ce în ce mai mari la întreținere, pe măsură ce consumăm mai multă energie termică din cauza vremii reci, și ne amintim și de faptul că, de anul viitor, dispare plafonarea la gazele naturale, așa că vor plăti facturi mai mari și cei care nu sunt racordați la sistemele de încălzire.

Articolul continuă după reclamă

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰