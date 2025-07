Marius are 20 de ani, studiază la Cluj-Napoca și este pentru a doua oară în America. Ocean City, Maryland, l-a cucerit din prima.

"Am primit şi noi de la facultate nişte oferte de la agenţii şi am zis că vreau pentru că mi s-a parut o chestie interesantă, plus că auzeam că fac bani şi călătoresc. Mi-a plăcut foarte mult mediul înconjurător, mi-au placut oamenii de la job şi am zis că vreau neapărat să mă întorc" a povestit Marius Botis.

Lucrează ca ospătar chiar pe malul oceanului și își face deja planuri mari.

Vezi și

"Anul trecut am vizitat New Yorkul de două ori, am fost în Washington, in Philadelphia şi Las Vegas. Şi anul ăsta am planuri mai mari, vreau să ajung pe coasta de vest, vreau să ajung foarte mult în California" a mai spus acesta.

Studenţii au diverse locuri de muncă, de la ospătari la camerişti

Călin, student la Politehnică, revine și el pentru a doua vară în State. În Wildwood, New Jersey, un fel de Costinești american, spune el.

"American Dream chiar există şi pentru oricine vine aici poate să îl simtă. Sunt ospătar de la 7 dimineaţa până la 2 după-amiaza, 6 dimineţi pe săptămână. Şi apoi sunt iarăşi ospatar de la 3 după-amiaza până pe la 10, 11 seara" a explicat Călin Anghel, care este student în anul 3 la Bucureşti.

Banii sunt importanți, dar experiențele de neuitat cântăresc mai greu.

"Aş vrea să mă duc în America de Sud, aş vrea să mă duc în Rio de Janeiro, în Argentina, vreau să sar cu paraşuta" a mai spus Călin.

Pentru Răzvan, student la Teatru în Iași, este prima vară americană. A prins greu un job și încă mai caută al doilea.

"M-am înscris foarte târziu, deci am găsit foarte greu un job. Oferta pe care am primit-o a venit pe la final şi de aceea am şi acceptat-o instant. În momentul de faţă sunt housekeeper, adică pe scurt camerist. Venitul este de 14.93 dolari pe oră. Ca să poţi face aici nişte bănuţi, ca să poţi ajunge înapoi în România şi să te şi distrezi, să îţi faci toate planurile, ai nevoie de un al doilea job şi chiar de al treilea job" a relatat Răzvan Bandac.

Pe lângă bani, Răzvan are un alt vis: Broadway.

"America este minunată. Oamenii sunt minunaţi, peisajele sunt minunate, drumurile, maşinile, absolut tot" a mai spus Răzvan.

Programul Work and Travel oferă studenţilor oportunitatea de a descoperi SUA

Programul Work and Travel e un schimb cultural oficial al Departamentului de Stat al SUA. Le permite studenților să muncească legal și să călătorească pe durata vacanței de vară.

"Au revenit lucrurile la normal, să zicem așa, pentru că imediat după pandemie numărul nu a fost cel care obișnuia să fie, dar în scurt timp, într-un aproximativ un an sau doi, au revenit lucrurile la normal. Noi le oferim suport atât în perioada cât sunt în România, până ajung în State, dar inclusiv în perioada în care sunt în State și până se întorc acasă" au explicat purtătorii de cuvânt ai agenţiei American Experience.

Sunt însă și câteva condiții: vârsta între 18 și 30 de ani, să fie studenți la zi, să știe engleză și să fie sănătoși.

Anul trecut peste 6000 de studenţi români au plecat în Statele Unite prin acest program.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Odată cu suspendarea Rabla, ce alegi să cumperi: mașină nouă sau second-hand? Nouă Second-hand Încă nu m-am decis

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰