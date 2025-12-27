Antena Meniu Search
Preţul unui bitcoin astăzi, sâmbătă 27 decembrie 2025

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, sâmbătă, 27 decembrie 2025.

de Redactia Observator

la 27.12.2025 , 10:35
Preţul unui bitcoin astăzi, sâmbătă 27 decembrie 2025

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere faţă de nivelul atins în zilele precedente, moneda virtuală fiind cotată momentan la 87.528 dolari sau  74.338 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 88.975 dolari sau 75.566 euro.

Nivelul atins la momentul actual este în uşoară scădere faţă de nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 88.296 dolari sau 75.058 euro.

