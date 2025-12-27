Pentru că luna decembrie este, în general, o lună a cheltuielilor, suntem convinşi că o mulţime de români abia aşteaptă să încaseze salariul sau pensia pe luna ianuarie 2026, pentru a se recupera din punct de vedere financiar.

Şi suntem aproape convinşi că cei care aşteaptă cu nerăbdare banii pe care îi au de încasat pe luna ianuarie sunt mai ales pensionarii, aceştia având mari dificultăţi economice în această perioadă a anului.

În continuare, din diferite motive, numărul pensionarilor care primesc pensia pe card este relativ asemănător cu numărul pensionarilor care primesc pensia prin intermediul oficiilor poştale, deşi autorităţile şi-ar fi dorit ca un număr din ce în ce mai mare de pensionari să primească pensia pe card.

Când intră pensiile pe card în ianuarie 2026

Pentru ianuarie 2026 se estimează că pensiile care sunt primite pe card să fie încasate undeva în intervalul luni, 12 ianuarie 2026 - miercuri, 14 ianuarie 2026, însă este de aşteptat ca, punctual, termenul maxim să fie prelungit până vineri, 16 ianuarie 2026.

Tot până cel târziu vineri, 16 ianuarie 2026, ar urma să fie livrate şi pensiile care sunt livrate prin intermediul oficiilor poştale.

Se estimează că vor exista anumite întârzieri în livrarea pensiilor în special din cauza programului de lucru al băncilor şi al oficiilor poştale, zilele de joi, 1 ianuarie 2026, vineri, 2 ianuarie 2026, marţi, 6 ianuarie 2026 şi miercuri, 7 ianuarie 2026, fiind considerate zile libere legale.

