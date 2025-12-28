Mai multe oraşe din Spania au fost devastate de inundaţii de proporţii. În Malaga şi Marbella e cod roşu de ploi torenţiale. Iar în Catalonia, o femeie a ajuns la spital după ce, din cauza vântului, un stâlp s-a prăbuşit peste ea. Probleme sunt şi peste Ocean, după ce o furtună de zăpadă a paralizat New-York-ul.

Sunt imagini dramatice, surprinse în sudul Spaniei. În Malaga, unde este sub cod roşu de ploi torenţiale, maşinile au părut de jucărie în faţa puhoaielor, iar drumurile au fost înghiţite de ape. Au căzut peste 120 de litri pe metru pătrat în doar 12 ore. Autorităţile i-au rugat pe oamenii să nu iasă din case.

Potopul a măturat şi oraşul Marbella. Probleme au fost şi în Catalonia, în zona litoralului. Vântul a bătut cu putere, iar marea a fost agitată.

"Apa a coborât în forţă, a smuls tufişurile şi a luat totul cu ea", a spus un localnic.

Au fost şi persoane care au picat în capcana vremii. O femeie a ajuns la spital în stare critică după ce un stâlp de iluminat, doborât de vântul puternic, a căzut peste ea. Şi într-o comună din Girona, 28 de oameni au fost evacuaţi.

Haos a fost şi în nordul Germaniei, din cauza poleiului. 13 oameni au fost răniţi în urma unui carambol pe o autostradă. Doar în Berlin, autorităţile au înregistrat peste 500 de accidente rutiere din cauza drumurilor alunecoase.

Probleme sunt şi în Statele Unite. New York-ul se confruntă cu cea mai abundentă ninsoare din ultimii aproape patru ani. În unele zone, stratul de omăt a atins aproape 20 de centimetri.

Vremea din nord-estul Statelor Unite a dat peste cap şi traficul aerian. Peste 1.000 de zboruri au fost anulate ori întârziate.

