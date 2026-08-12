De ce le-a cerut un furnizor de electricitate clienților să consume mai puțin curent în timpul eclipsei

Principalul furnizor de energie pentru consumatorii casnici din Marea Britanie, Octopus, le-a cerut clienţilor să consume mai puţină electricitate în timpul eclipsei de miercuri, în condiţiile în care fenomenul va provoca o scădere temporară a producţiei de energie solară şi ar putea intensifica recurgerea la centralele pe gaz din ţară, relatează AFP.

"În timp ce Luna va acoperi până la 95% din discul solar în anumite zone din Marea Britanie, Octopus Energy solicită gospodăriilor să îşi limiteze consumul de electricitate în intervalul orar 18:00 - 20:00", a anunţat compania într-un comunicat, promiţând în schimb "electricitate gratis în weekendul următor" clienţilor care participă la iniţiativă.

Marea Britanie se numără printre liderii europeni în dezvoltarea energiei din surse regenerabile, însă rămâne puternic dependentă de gazul natural pentru producţia de electricitate.

"În luna iulie, energia solară a generat o cotă record de 14,4% din electricitatea ţării", a precizat Octopus. "Dacă un număr suficient de gospodării îşi amână consumul de electricitate pentru o scurtă perioadă, se poate reduce necesitatea de a pune în funcţiune centrale suplimentare pe gaz", susţine compania.

Articolul continuă după reclamă

Aceasta îi sfătuieşte pe consumatori "pur şi simplu să îşi decaleze activităţile zilnice" în afara intervalului orar al evenimentului: "Folosiţi maşina de spălat mai devreme sau aşteptaţi până mai târziu pentru a porni maşina de spălat vase ori consola de jocuri".

Dacă eclipsa de miercuri va oferi publicului un spectacol rar, aceasta reprezintă o provocare tehnică pentru operatorii de reţea din întreaga Europă, care trebuie să echilibreze constant oferta şi cererea de electricitate pentru a asigura o alimentare stabilă şi sigură.

Vineri, ENTSO-E, asociaţia care reprezintă operatorii europeni de reţele electrice, a declarat că furnizorii de energie de pe continent au luat măsuri pentru a asigura o alimentare constantă cu energie în timpul eclipsei. Operatorii sunt "pregătiţi să garanteze funcţionarea sigură şi stabilă a sistemului electroenergetic pe durata evenimentului", a dat asigurări asociaţia.