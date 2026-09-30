Investiție de 561 mil. € la Arad. România va avea cel mai mare parc de energie regenerabilă onshore din UE

România va avea cel mai mare proiect de energie regenerabilă onshore din Uniunea Europeană. Parcul fotovoltaic Dama Solar, construit în județul Arad, va avea o capacitate de 1,3 GW și va produce anual aproximativ 1.800 GWh de energie verde. Proiectul intră în etapa de construcție după ce a primit o finanțare de până la 561 de milioane de euro.

Compania Rezolv Energy anunţă că a semnat, prin intermediul subsidiarei sale West Power Investments, un pachet de finanţare de până la 561 de milioane de euro pentru Dama Solar, un proiect fotovoltaic de 1,3 GWp situat în judeţul Arad, care va fi cel mai mare proiect de energie regenerabilă onshore din UE. Proiectul va genera anual 1.800 GWh de energie electrică din surse regenerabile, echivalentul a aproximativ 36% din producţia totală de energie solară a României în 2025, scrie News.ro.

"Rezolv Energy, companie susţinută de Actis, a semnat, prin intermediul subsidiarei sale West Power Investments, un pachet de finanţare a proiectului în valoare de până la 561 de milioane de euro pentru Dama Solar, un proiect fotovoltaic de 1,3 GWp situat în judeţul Arad. Odată devenit operaţional, Dama Solar va fi cel mai mare proiect de energie regenerabilă onshore din Uniunea Europeană", arată, miercuri, compania într-un comuncat de presă.

Finanţarea, susţinută de o investiţie-ancoră a Băncii Europene de Investiţii (BEI) care beneficiază de o garanţie InvestEU, a fost acordată de un consorţiu format din 14 creditori: 10 bănci comerciale – Erste Group Bank, UniCredit Bank, Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania, Société Générale, OTP Bank, Československá obchodní banka (ČSOB), Raiffeisen Bank S.A., Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Piraeus Bank şi Siemens Bank – precum şi de alte trei instituţii financiare de dezvoltare: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) şi Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB).

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Finanţarea are la bază două contracte pentru diferenţă (CfD) atribuite companiei Dama Solar în cadrul celei de-a doua licitaţii CfD din România, care acoperă 520 MW din capacitatea proiectului, precum şi un acord suplimentar de achiziţie de energie (PPA) încheiat cu un partener de prim rang, precizează reprezentanţii companiei.

"Finanţarea pentru proiectul Dama Solar este cea mai mare tranzacţie de finanţare semnată până în prezent de Rezolv Energy, atât din punctul de vedere al valorii pachetului de finanţare, cât şi al numărului de finanţatori implicaţi. Aceasta depăşeşte cele 291 de milioane de euro obţinute pentru prima etapă a parcului eolian VIFOR, cele 331 de milioane de euro pentru a doua etapă a proiectului şi cele 90 de milioane de euro pentru parcul solar St. George din Bulgaria", se menţionează în comunicat.

Dama Solar este un proiect de referinţă, parcul solar urmând să se întindă pe o suprafaţă de peste 1.000 de hectare şi să genereze anual aproximativ 1.800 GWh de energie verde, ceea ce însemană o cantitate echivalentă cu circa 36% din producţia totală de energie solară a României în 2025.

Proiectul va trece direct în etapa de construcţie, iar partenerii responsabili de inginerie, achiziţii şi construcţii (EPC) urmează să fie confirmaţi în scurt timp. În perioada de construcţie, planurile actuale estimează un vârf al forţei de muncă de aproximativ 1.500 de persoane, arată conducerea firmei.

Potrivit estimărilor companiei, Dama Solar va intra în faza de operare comercială în a doua jumătate a anului 2028.

"Proiectul a fost dezvoltat în conformitate cu Standardele de Performanţă ale IFC, Cerinţele de Performanţă ale BERD şi Principiile Ecuatorului, aspectele legate de biodiversitate şi cele sociale fiind integrate în procesul de dezvoltare şi guvernanţă a proiectului. De asemenea, proiectul va include o rezervaţie naturală de 82 de hectare, reprezentând unul dintre cele mai mari proiecte de refacere a naturii iniţiate de sectorul privat şi asociate unui parc solar din Europa de Sud-Est", se mai menţionează în comunicat.

Credit verde

Finanţarea pentru Dama Solar a fost structurată sub forma unui credit verde, în conformitate cu Principiile privind Creditele Verzi din 2025 – un cadru recunoscut la nivel internaţional. Creditele verzi sunt concepute pentru a asigura utilizarea fondurilor în proiecte cu beneficii clare pentru mediu, care respectă cele mai înalte standarde de sustenabilitate.

Moody’s Ratings a furnizat o opinie independentă (Second Party Opinion), evaluând caracteristicile de sustenabilitate ale termenilor creditului şi conformitatea acestora cu Principiile privind Creditele Verzi şi atribuind un scor de calitate a sustenabilităţii de nivel SQS1 (Excelent) – cel mai înalt scor posibil.

"Obţinerea unei finanţări de o asemenea amploare de la 14 creditori reprezintă o realizare majoră şi ne va permite să trecem direct la etapa de construcţie. Le suntem recunoscători partenerilor noştri financiari pentru încrederea continuă acordată Rezolv Energy şi acestui proiect emblematic. Acesta va aduce o contribuţie importantă la tranziţia energetică a României şi la securitatea sa energetică pe termen lung", a declarat Alastair Hammond, CEO-ul Rezolv Energy.

Dama Solar face parte din portofoliul de 2,8 GW al Rezolv Energy, care cuprinde proiecte de energie regenerabilă la scară largă în România şi Bulgaria. În mai 2026, Rezolv a dat în exploatare parcul solar St. George (225 MW) din Bulgaria, în timp ce prima etapă a parcului eolian VIFOR, care va ajunge ulterior la o capacitate totală de 461 MW, urmează să fie conectată la reţea la 1 octombrie 2026. Cel de-al patrulea proiect al Rezolv Energy este reprezentat de parcurile eoliene Dunărea East & West (600 MW) din judeţul Constanţa, proiect aflat într-un stadiu avansat de dezvoltare.

Compania Rezolv Energy, lansată în 2022 de Actis, un investitor de top în infrastructură sustenabilă din pieţele în creştere, este un producător independent de energie regenerabilă, axat pe dezvoltarea de proiecte eoliene şi solare la scară largă în Europa de Sud-Est.

Portofoliul Rezolv Energy include proiecte în România şi Bulgaria, cu o capacitate totală de aproape 3 GW.