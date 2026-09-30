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Preţul unui bitcoin astăzi, miercuri 30 septembrie 2026

Preţ bitcoin astăzi, 30 septembrie 2026 Preţ bitcoin astăzi, 30 septembrie 2026 - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.09.2026, 11:40 | Modificat la 30.09.2026, 11:42

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, miercuri, 30 septembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în uşoară scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 83.039 dolari sau 73.157 euro, după ce în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 84.457 dolari sau 74.407 euro.

Nivelul atins la momentul actual este sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 84.307 dolari sau 74.313 euro.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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