O studentă de la Cornell susține că a fost violată 7 ore de mai mulţi tineri. Ancheta, redeschisă după 2 ani

Procurorii din statul New York au redeschis ancheta penală în cazul unei studente de la Universitatea Cornell care spune că a fost agresată sexual de mai mulți bărbați în 2024, într-o casă a frăției Chi Phi.

Totul s-ar fi petrecut în noaptea de 19 octombrie 2024. Tânăra avea 20 de ani, era studentă la Cornell și membră a asociaţiei studenţeşti Tri-Delta. În acea seară, spune că a băut vodcă la sediul asociaţiei, apoi a mers la un bar unde era organizat un eveniment pentru colegele sale. Deși era minoră spune că a putut consuma alcool.

Mai târziu, în jurul orei 22:00, a mers cu alte colege la un alt bar. Aproximativ o oră mai târziu, a plecat singură spre casa frăției Chi Phi, aflată la aproximativ 1,6 kilometri distanță, unde urma să se întâlnească un prieten.

Potrivit procesului, odată ajunsă acolo, a primit bere, marijuana, rom și ketamină. Tânăra susține că a fost presată să consume ketamină, un drog pe care nu îl mai încercase. Apoi, victima a fost violată timp de şapte ore de şapte studenţi. La un moment dat, unul dintre ei i-a invitat şi pe alţi tineri să participe.

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Victima a depus plângere la poliţie

A doua zi după ce s-a întors la sediul asociaţiei studenţeşti, tânăra spune că a observat o vânătaie mare pe fese. A mers la Poliția Universității Cornell și a povestit ce își amintea că se întâmplase.

Universitatea a suspendat atunci filiala Chi Phi și pe mai mulți studenți. Poliția campusului a deschis o anchetă penală, iar Cornell a început, separat, propria investigație. Ancheta penală nu a dus însă la acuzații.

Procurorul spune că, în declarația dată poliției la acel moment nu existau suficiente informații pentru ca autoritățile să poată demonstra că femeia fusese forțată sau că era atât de afectată de droguri și alcool încât nu mai putea să-şi dea consimţământul.

Potrivit procurorului, tânăra nu spusese atunci că fusese drogată împotriva voinței sale și nici că fusese agresată sexual de mai mulți bărbați. Din contră, în declarația inițială, ea descrisese consumul de droguri și actele sexuale ca fiind voluntare și consimțite.

Pe de altă parte, avocatul victimei susţine că tânăra era traumatizată, se afla în stare de șoc și nu putea în acel moment să înțeleagă pe deplin ce i se întâmplase. După prima declarație, susține avocatul, poliția nu a mai contactat-o pentru a continua ancheta.

Chiar Van Houten a recunoscut ulterior că, în cazurile de agresiune sexuală, unele victime pot avea nevoie de ani de terapie și recuperare înainte să poată înțelege pe deplin ce li s-a întâmplat.

Ancheta a fost reluată

Situația s-a schimbat după ce studenta a dat în judecată universitatea și mai mulți studenți. Procurorul a decis să se uite din nou peste dosar și a luat legătura cu femeia și cu avocații ei pentru a obține informații suplimentare.

În funcție de ceea ce va rezulta din această nouă analiză, cazul ar putea ajunge în fața unui mare juriu. În sistemul american, acesta analizează probele prezentate de procurori și decide dacă există suficiente elemente pentru ca o persoană să fie pusă sub acuzare.

În procesul civil, unde se stabilesc daune, victima susține că Universitatea Cornell nu a protejat-o și că studenții implicați nu au fost sancționați suficient. Ea afirmă că unii dintre ei și-ar fi putut reduce sancțiunile scriind eseuri. Cornell respinge această versiune.

Universitatea spune că situația a fost analizată de un grup format din profesori și angajați instruiți pentru astfel de cazuri, iar sancțiunile au mers până la exmatriculare și suspendare. Reprezentanţii universităţi mai precizează că niciunul dintre studenții sancționați nu a primit posibilitatea de a scrie un eseu drept singură consecință pentru implicarea sa.

Unul dintre studenţi neagă că ar fi fost implicat

Unul dintre studenţi susţine că a făcut un comentariu nepotrivit pe Snapchat, dar nu a făcut nimic mai mult. Între timp, CBS News a publicat și alte mesaje schimbate între unul dintre bărbați și femeie, la două zile după presupusul incident.

În conversație, bărbatul pare să își ceară scuze pentru felul în care au decurs lucrurile. Spune că își amintește foarte puține lucruri și că atât el, cât și un alt student regretau că fuseseră prea beți ca să oprească situația înainte ca aceasta să "scape de sub control".

Cazul a ajuns în atenția opiniei publice

După procesul intentat de studentă și reluarea anchetei penale, cazul a depășit rapid granițele campusului Cornell. Despre situație au vorbit inclusiv actrița Florence Pugh și Alexandria Ocasio-Cortez. Iar publicația studențească The Cornell Daily Sun a cerut o analiză independentă a modului în care au fost gestionate plângerea și procedurile disciplinare.

Presiunea a venit și din partea administrației locale. Primarul orașului Ithaca, unde se află Cornell, a cerut suspendarea temporară a aprobării unor evenimente studențești, până când universitatea își verifică procedurile pentru prevenirea și investigarea agresiunilor sexuale.