Ce a obținut Alexandru Nazare în SUA: finanțări de aproape 2 miliarde de euro pentru proiecte strategice

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a detaliat într-o postare pe Facebook rezultatele vizitei oficiale efectuate în Statele Unite, la Washington D.C. și New York, unde delegația guvernamentală română a securizat finanțări de aproximativ 2 miliarde de euro pentru proiecte strategice din energie, infrastructură și economie.

"Într-un context global dificil, marcat de incertitudini economice și geopolitice, seriozitatea în dialogul cu piețele internaționale, consecvența guvernamentală și menținerea țintelor de reformă trebuie să rămână principalele mesaje", a transmis ministrul Finanțelor.

Nazare a precizat că delegația României, din care au făcut parte și miniștrii energiei, fondurilor europene și sănătății, a avut o agendă structurată pe trei direcții principale: întâlniri cu instituții financiare internaționale, discuții cu investitori și agenții de rating, precum și consultări cu reprezentanți ai administrației americane.

Potrivit ministrului, o parte importantă a rezultatelor obținute vizează proiecte strategice din sectorul energetic și de infrastructură: "Cu Grupul Băncii Mondiale am avut întâlniri la nivel înalt, inclusiv cu președintele Ajay Banga."

Acesta a detaliat principalele finanțări obținute: aproape 1 miliard de euro pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă; 495 de milioane de euro pentru proiecte ale Transgaz, destinate modernizării rețelelor de transport al gazelor; 90 de milioane de euro pentru măsuri de sprijin în contextul crizelor economice și energetice.

Ministrul a mai precizat că au fost avansate și proiecte precum Black Sea A.I. Gigafactory, considerat un proiect de suveranitate digitală pentru România, dar și consolidarea rolului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID).

De asemenea, în discuțiile cu BERD, România a obținut eliminarea garanțiilor suverane pentru finanțarea reactorului 1 de la Cernavodă și a propus implicarea instituției într-un fond de investiții comun cu BID.

Nazare a subliniat că un alt obiectiv al vizitei a fost consolidarea încrederii investitorilor internaționali.

"Execuția bugetară din primul trimestru indică un deficit la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut", a precizat ministrul, considerând acest lucru un semnal de eficiență a măsurilor fiscale.

Acesta a transmis investitorilor că România își menține direcția de stabilitate macroeconomică și ajustare fiscală, esențială pentru păstrarea ratingului de țară și reducerea costurilor de finanțare.

Întâlniri au avut loc cu reprezentanți ai unor mari instituții financiare precum Bank of America, HSBC, Deutsche Bank și ING.

Al treilea pilon al vizitei a vizat întâlnirile cu oficiali americani de la Casa Albă, Departamentul de Comerț, Departamentul Energiei și USTR.

"Delegația României a beneficiat de o primire foarte bună și de semnale clare de susținere", a transmis ministrul, subliniind consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite.

Nazare a concluzionat că întreaga vizită a avut ca obiectiv securizarea finanțărilor și întărirea încrederii investitorilor în economia românească.

"Rezultatele obținute confirmă un avans semnificativ pe direcția relațiilor României cu Statele Unite ale Americii", a precizat ministrul.

Acesta a subliniat că, în actualul context global, România trebuie să rămână "un partener stabil, predictibil și capabil să livreze", pentru a putea susține marile proiecte strategice.

