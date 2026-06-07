Companiile aeriene, profit la jumătate în 2026, din cauza războiului. Preţul biletelor va creşte

Companiile aeriene din întreaga lume şi-au revizuit, la jumătate, estimările de profit pentru 2026, invocând conflictul din Orientul Mijlociu, care a scumpit combustibilul, a perturbat coridoarele aeriene cheie şi a expus fragilitatea unui sector care operează cu marje operaţionale mici, transmite Reuters.

Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian, care reprezintă peste 370 de companii aeriene, reprezentând aproximativ 85% din traficul aerian global, a informat duminică în raportul său anual că se aşteaptă ca industria să înregistreze un profit net combinat de 23 de miliarde de dolari în 2026, mult sub o prognoză anterioară de aproximativ 41 de miliarde de dolari şi în scădere de la 45 de miliarde de dolari în 2025.

Revizuirea estimărilor subliniază vulnerabilitatea companiilor aeriene la şocuri geopolitice şi volatilitatea combustibilului, chiar dacă cererea de pasageri rămâne rezistentă, avioanele zboară mai pline, iar veniturile combinate urmează să crească la peste 1.100 miliarde de dolari.

"Există doi factori importanţi: unul este creşterea semnificativă a preţurilor combustibilului pentru avioane, care a fost mult mai mare decât s-ar fi aşteptat cineva, şi apoi perturbările companiilor aeriene din regiunea Golfului, astfel încât această combinaţie ne-a obligat să ne revizuim prognozele", a declarat directorul general al IATA, Willie Walsh, la reuniunea anuală a IATA de la Rio de Janeiro.

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Walsh a avertizat că se aşteaptă ca unele companii aeriene mai mici să dea faliment sau să fie preluate de transportatori mai mari în acest an şi anul viitor, pe măsură ce costurile mai mari ale combustibilului se vor accentua. De asemenea, companiile aeriene sunt aşteptate să renunţe la rutele neprofitabile pentru a-şi proteja marjele, în timp ce tarifele, care au crescut de la începutul războiului din Iran, este puţin probabil să scadă în curând, a mai spus Walsh.

"Într-un mediu în care cererea rămâne destul de robustă, dar capacitatea scade, acest lucru va duce probabil la o situaţie în care tarifele vor rămâne ridicate", a spus directorul general al IATA.

Conflictul din Orientul Mijlociu, declanşat de atacurile aeriene americane şi israeliene asupra Iranului, a forţat companiile aeriene să redirecţioneze zborurile în jurul spaţiului aerian închis sau restricţionat, crescând consumul de combustibil. În acelaşi timp, preţurile petrolului au crescut brusc din cauza îngrijorărilor de întrerupere a aprovizionării, împingând semnificativ în sus preţurile combustibilului pentru avioane, astfel încât companiile aeriene se confruntă cu o creştere abruptă a celui mai mare cost al lor.

IATA se aşteaptă ca factura la combustibil a companiilor aeriene să crească la aproximativ 350 de miliarde de dolari în acest an, de la aproximativ 252 de miliarde de dolari în 2025, combustibilul reprezentând aproape o treime din costurile operaţionale. Acest lucru va eroda profitabilitatea per pasager, companiile aeriene fiind acum aşteptate să câştige aproximativ 4,50 dolari per pasager, aproximativ jumătate din nivelul de anul trecut.

Pe de altă parte, IATA se aşteaptă ca veniturile industriei să crească cu 9,4%, ajungând la aproximativ 1.165 miliarde de dolari în acest an, impulsionate de cererea constantă de călătorii, tarifele mai mari şi veniturile tot mai mari din servicii suplimentare, cum ar fi upgrade-ul locurilor şi serviciile la bord.