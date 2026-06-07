O adolescentă româncă, dispărută fără urmă în Italia. Ultima oară, telefonul ei a fost localizat într-o gară

O adolescentă româncă de 16 ani a dispărut fără urmă în Italia. Telefonul ei a fost ultima dată localizat în gara din Mestre. Despre Giorgia Monica Perju nu se mai ştie nimic de vineri după-amiaza, iar căutările sunt în desfăşurare.

Sunt ore de teamă și îngrijorare în provincia Treviso după dispariția Giorgiei Monica Perju, o fată de 16 ani care locuiește în Morgano. Mecanismul de căutare a fost activat rapid, fiind implicate autoritățile și instituțiile locale.

Și președintele Regiunii Veneto, Alberto Stefani, a lansat un apel public urgent prin intermediul rețelelor de socializare pentru a face mesajul cunoscut și pentru a cere sprijinul populației.

„Persoană dispărută – Ajutați-ne să distribuim”, a scris guvernatorul, îndemnând oamenii să răspândească fotografia și semnalmentele fetei de 16 ani pentru a ajuta anchetatorii, potrivit Il Gazzettino.

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Ultima urmă: gara din Mestre

Potrivit primelor informații și datelor obținute în urma verificărilor tehnice, ultimul indiciu este legat de localizarea telefonului mobil al fetei. Aparatul a fost detectat ultima dată în zona gării feroviare Venezia Mestre, vineri, 5 iunie, la ora 15:00.

Din acel moment, telefonul adolescentei apare ca fiind închis sau fără semnal, motiv pentru care orice informație venită de la navetiști sau persoane care s-au aflat în zona gării poate fi esențială.

Autoritățile au făcut publice semnalmentele fetei pentru a facilita găsirea ei. Giorgia Monica are aproximativ 1,55 metri înălțime, cântărește în jur de 50 de kilograme, are părul șaten și ochii căprui.