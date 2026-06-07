O lume distopică, în care intimitatea şi plăcerea sunt considerate crime. Sărutul este interzis, iar pentru fiecare produs cumpărat, clientul este pălmuit. Mai poate exista dragoste într-un astfel de mediu? Este întrebarea pusă de pelicula Two People Exchanging Saliva, distinsă deja cu premiul Oscar.

"Filmul este despre absurditatea represiunii. În special absurditatea normelor societale, dar şi despre represiunea guvernamentală. În cele din urmă este despre imposibilitatea de a reprima iubirea", spune Natalie Musteaţă, regizoare premiată cu Oscar

Natalie Musteaţă este fiica unor artişti români care au emigrat în perioada comunistă. A scris şi regizat filmul alături de soţul ei, pornind de la o ştire absurdă venită din Iran. Un tânăr a fost arestat pentru că a dansat pe stradă.

"Lumea noastră a devenit mai violentă. Deci ce înseamnă asta când vine vorba de intimitate, dragoste? Ne-am gândit că, într-o lume în care violenţa este normală, intimitatea ar începe să moară", a mai declarat regizoarea.

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Scenariul a atras atenţia unor nume grele. Producătorii executivi ai peliculei sunt actriţele Julianne Moore şi Isabelle Huppert. Filmările au avut loc în faimoasele Galeries Lafayette din Paris.

"Trebuia să ne montăm aparatura la 10-11 noaptea şi să filmăm până la 5 dimineaţa. Aveam o oră pauză de masă, în toiul nopţii. Deci aveam zile foarte scurte. Iar Nataliei nu-i place să irosească somnul", explică Alexandre Singh, regizor premiat cu Oscar.

Filmul va fi prezentat în peste 70 de festivaluri internaţionale. Cuplul de regizori plănuieşte în viitor să realizeze un film în care acţiunea are loc în România comunistă.