Video Ce poți găti cu 10 lei. Rețete simple care au cucerit internetul

Prețurile cresc, ingredientele dispar. Nu din magazine, ci din rețete. În bucătăriile românilor, moda momentului este una cât se poate de simplă: mese cu trei, patru sau cinci ingrediente. Rețetele minimaliste au cucerit internetul. Deserturi fulger, cine fără bătăi de cap și preparate care demonstrează că uneori gustul mare vine din liste mici.

de Iulia Pop

la 02.06.2026 , 20:23
Într-o perioadă în care mulți își fac și refac calculele și reduc bugetul, internetul pare că a descoperit o nouă modă: rețetele cu minimum de ingrediente și maximum de efect. Observator le-a testat pe cele mai populare. Și nu oriunde, ci în bucătăria unui chef cu două decenii de experiență. Față în față cu influencerii de pe TikTok, Remus Tomici acceptă provocarea şi a început cu desertul.

"Eu i-am spus mousse cioco banana, e un desert pe care îl poţi pregăti rapid din 2-3 ingrediente", potrivit contului de TikTok emilia.gateste.

"Impropriu spus mouse, pentru că mousseul trebuie sa fie foarte aerat, iar prin tehnica de gătire de pe TikTok, nu aerăm nimic, dar vom vedea ce iese", a spus Remus Tomici.

Testul merge mai departe cu reţeta de bagles proteici cu brânză cottage şi făină.

"Se fac super rapid din ingrediente simple, ies extrem de pufoşi şi merg cu absolut orice", potrivit contului de TikTok elisa.gidea.

"În mod normal trebuie să iasă, doar că prin restaurante, poate doar la mic dejun dacă pregătim ceva de genul ăsta", a precizat Remus Tomici.

Aluatul se coace 35 de minute. Urmează felul principal: pastele cu roşii cherry şi brânza feta.

"Influencerul spune aşa: puţin ulei în tavă, apoi asezăm brânza feta. Punem roşiile, vom presăra oregano sau busuoic. Şi mai punem puţin ulei", a explicat bucătarul.

Roşiile şi brânza merg la cuptor 20-25 de minute, la 180 de grade. La final se zdrobesc şi se adaugă pastele fierte.

"Da, nu e rea. E puţin acrişoară, gustoasă, nu e seacă, merge", a concluzionat Remus Tomici.

Gătitul simplu pare să câștige teren și milioane de vizualizari.

Dacă le pui toate la un loc, descoperi că aceste rețete virale au un numitor comun: costul per porție. În jur de 2-3 lei un desert simplu, 7 până la 9 lei o tavă de chifle pentru un mic dejun copios și în jur de 10 lei o farfurie de paste, pentru două persoane. Adică, în multe cazuri, cât o cafea. Și poate de asta au prins atât de bine: nu doar arată bine pe ecran, ci și în buget.

Robert este fan al reţetelor simple de pe TikTok. Le salvează şi le încearcă în funcţie de poftă.

"Am testat ceva din 3 ingrediente care se face la cuptor, cu nişte cottage cheese, făină, un pic de şuncă şi caşcaval şi ulei de măsline, cam asta. Nu e foarte complicat. E ok, e o gustare care se face rapid, gustoasă, are tot ce trebuie", a mărurisit Robert.

După numărul de vizualizări, se pare că internetul a găsit ingredientul care lipsea: simplitatea. Cât despre costuri, reţetele fac toţi banii.

