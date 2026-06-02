BNR: Rezervele valutare ale României au scăzut cu 800 de milioane euro în ultima lună

La 31 mai 2026, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 64.051 milioane euro, față de 64.836 milioane euro la 30 aprilie 2026.

BNR informează că au avut loc intrări de 2.253 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor; alimentarea contului Comisiei Europene și altele; şi ieşiri de 3.038 milioane euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR; plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută (aproximativ 1.417 milioane euro) și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 12.991 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 mai 2026 au fost de 77.042 milioane euro, faţă de 78.007 milioane euro la 30 aprilie 2026.

Plăţile scadente în luna iunie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 178 milioane euro.

