Compania de stat Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, singura din România, a anunțat miercuri că și Reactorul 2 va fi oprit controlat, la o zi după ce a efectuat aceeași operațiune cu Reactorul 1. Totul pe fondul scăderii Dunării și a diminuării capacității de răcire a reactoarelor. Astăzi, joi, 30 iulie, Nuclearelectrica a revenit și a transmis că nu mai oprește reactorul.

Unul dintre reactoarele Centralei Nucleare de la Cernavodă - ProfiMediaImages

Nuclearelectrica a revenit asupra deciziei de a opri controlat și Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă. Inițial, compania de stat a anunțat oprirea controlată și deconectarea de la Sistemul Energetic Național (SEN) pe fondul scăderii debitului Dunării, fluviu care asigură procesul de răcire al reactoarelor.

Decizia Nuclearelectrica de a deconecta ambele reactoare nucleare de la SEN a generat temeri printre consumatori și întrebări riscate de subiecte precum un potențial blackout, dar și de creșterea prețurilor de consum, dat fiind că acest lucru ar fi însemnat automat o creștere a importurilor de energie scumpă.

Expert în energie: "Cu certitudine se va vedea în facturi"

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Observator a contactat-o pe Corina Murafa, expert în Energie. Aceasta a explicat că o eventuală oprire a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-ar vedea aproape imediat în facturile de energie ale consumatorilor. A mai spus că statul are nevoie să investească, după modelul vecinilor Bulgari, în stocare pentru a putea evita astfel de situații.

De asemenea, Corina Murafa spune că probleme au și Ungaria ori Bulgaria. Maghiarii au oprit un reactor al Centralei de la Paks, aflată tot pe Dunăre, în timp ce bulgarii iau în considerare deconectarea centralei de la Kozlodui, regiunea Vrața.

"Cu certitudine se va vedea în factura consumatorilor. Furnizorii incorporează aceste prețuri ridicate în politicile comerciale pentru contractele care expiră.

Inclusiv Ungaria și Bulgaria au probleme cu răcirea propriilor reactoare. Deci dacă se oprește, și dacă se oprește și Paks din Ungaria, atunci nu vom mai avea fizic electricitate.

Bateriile ar fi fost extraordinare în momentul acesta. Bulgaria a investit undeva la 600 de milioane din PNRR a lor și în baterii. Noi, din păcate, avem stocare comercială puțină, undeva la peste 600 de megawați acum. Din fericire, din câte înțeleg, aceasta capacitate este în creștere", a spus Corina Murafa.

Dumitru Chisăliță: "Furnizorii vor recupera costurile de la consumatori"

Dumitru Chisăliță, expert în Energie, a vorbit și el pentru Observator.

"Toate aceste costuri, chiar dacă nu se vor vedea în factura lunii iulie sau a lunii august a majorității consumatorilor casnici, se vor vedea în viitor. Asta pentru că aceste costuri vor fi gestionate de furnizori, dar recuperate de la consumatorii casnici în viitor. Asta înseamnă că ofertele viitoare vor fi oferte care vor ține cont de aceste costuri din prezent. Vor fi cu prețuri mai mari decât sunt ofertele acelor furnizori în momentul de față", a spus el.

Dumitru Chisăliță: "Discutăm cu prosumatorii care au stocare"

Experții în Energie spun că o salvare poate veni de la prosumatorii care au baterii instalate și pot livra în rețea energie.

"Pentru situații de criză se recurge la metode specifice, iar un astfel de apel este absolut normal, ținând cont de o situație critică spre care ne îndreptăm.

Discutăm cu 90.000 prosumatori care au stocare. Ei folosesc în primul rând la ei în sistem pentru propriile necesități", a mai spus acesta.