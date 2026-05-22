Preţul aurului, 22 mai 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 1,8 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 22 mai 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 1,8 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 658,9182 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7527 lei româneşti, dar şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2488 lei româneşti, dolarul american, cotat la 4,5231 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 6,0732 lei româneşti.

