O seară obişnuită s-a transformat într-o tragedie în centrul oraşului Oradea. O adolescentă de doar 16 ani şi-a pierdut viaţa după ce a căzut de pe acoperişul unei clădiri abandonate.

Totul s-a întâmplat chiar într-o zonă unde se făceau pregătiri pentru un eveniment programat în acest weekend.

Martorii au sunat imediat la 112, iar la faţa locului au intervenit poliţiştii şi criminaliştii care au izolat zona. Medicii au încercat minute în şir să o resusciteze pe adolescentă, însă rănile suferite în urma impactului au fost mult prea grave.

Potrivit anchetatorilor, nu există suspiciuni că fata ar fi fost victima vreunei infracţiuni.

