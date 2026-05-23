Primele ploi de vară au provocat inundaţii în Iaşi, unde apa a intrat în case, a îngreunat traficul, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea mai multor persoane. Probleme au fost şi în Capitală şi în localităţile limitrofe. Codul galben a adus vânt puternic, care a doborât mai mulţi copaci şi, bineînţeles, străzi inundate. Din această dimineaţă, este în vigoare un cod galben de vânt pentru centrul şi sudul Moldovei, Dobrogea şi estul şi nord-estul Munteniei.

Codul portocaliu de inundaţii a făcut prăpăd în mai multe localităţi din judeţul Iaşi. În oraş, după doar 10 minute de ploaie torenţială, canalizarea nu a mai făcut faţă. Apa s-a revărsat pe carosabil și a îngreunat circulația.

Atât în centrul orașului, cât și în cartierele de la periferie, șoferii au înaintat cu dificultate. Pompierii militari au avut intervenţii în lanţ.

O femeie care nu se putea deplasa a avut nevoie de ajutorul pentru a putea fi evacuată dintr-o zona inundată.

În comuna Holboca, în aproape 20 de curţi, adâncimea apei a ajuns chiar şi la 25 de centimetri. 10 persoane din mai multe comune au solicitat ajutor după ce apa le-a intrat în case.

Codul portocaliu din judeţ a expirat în această dimineaţă la ora 6.

Capitala, sub cod galben de ploi

Nici în Capitală n-a fost mai bine. Codul galben a adus ploaie cu nemiluita şi descărcări electrice.

Aici, pe bulevardul Metalurgiei, maşinile şi autobuzele circulă foarte greu din cauza apei care s-a acumulat pe bulevard. canalizarea este plină, iar în acest moment, după cum vedeţi, se circulă cu greu atât pe şosea cât şi pe trotuar.

În sud estul Bucureştiului, pe Calea Văcăreşti, un copac a căzut peste două maşini. Iar în cartierul Pantelimon, un copac s-a prăbușit peste un stâlp. În urma incidentului a fost avariat acoperișul unui magazin.

La finalul ploii torenţiale, a venit şi răsplata: curcubeul a putut fi văzut pe cerul Capitalei.

Fenomenul „roll cloud” după furtună în Vaslui

Inundate au fost şi străzile din comuna Popeşti-Leordeni, de lângă Bucureşti. Astfel de inundații sunt frecvente în zonă după ploile de vară, iar de vină ar fi canalizarea stradală, care este mult subdimensionată.

Acelaşi lucru se întâmplă şi în comuna Chiajna.

"A plouat cinci minute în Chiajna şi cred că nu avem canalizare! Ia vedeţi, primarul a ieşit din casă? E pe străzi?", spun oamenii.

În Vaslui a putut fi văzut fenomenul de „roll cloud". Norii se formează la contactul dintre masele de aer rece și aerul cald și umed, ceea ce le conferă aspectul spectaculos de val care se rostogolește pe cer.

