Video Mai mulţi elevi au ajuns la spital după ce un coleg a pulverizat spray lacrimogen într-un liceu din Petroşani

Momente de panică, ieri dimineaţa, într-un liceu din Petroşani. Un adolescent de 15 ani a pulverizat spray iritant-lacrimogen pe holurile şcolii.

de Redactia Observator

la 23.05.2026 , 08:12
Incidentul a provocat panică printre elevi şi profesori, 80 de copii fiind evacuaţi de urgenţă din clădire. Mai mulţi elevi au început să acuze usturimi ale ochilor şi dificultăţi de respiraţie.

Nouă dintre ei au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale. Poliţiştii l-au identificat rapid pe minorul bănuit de faptă şi l-au dus la audieri.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru folosirea fără drept de obiecte periculoase şi vătămare corporală din culpă.

