Caz revoltător în Portugalia, unde doi băieţei, de 4 şi 5 ani, au fost abandonaţi de mama lor într-o pădure din sudul ţării. Copiii - cetăţeni francezi - au fost legaţi la ochi sub pretextul unui joc de-a v-aţi ascunselea, dar mama lor a profitat de moment... să dispară. Băieţeii au fost găsiţi după mai multe ore, plângând în hotote la marginea unui drum. Mama şi tatăl lor vitreg au fost arestaţi şi sunt anchetaţi acum pentru abandon.

La câteva minute după ce aceste imagini au fost surprinse de o cameră de supraveghere, cei doi copii, de 4 şi 5 ani, au fost abandonaţi. În imaginile din benzinărie, cei mici se joacă pe bancheta din spate, în timp ce mama lor alimentează maşina. Femeia a plătit cu cardul. Aşa i-au şi dat poliţiştii de urmă.

La câţiva kilometri de benzinărie, femeia şi-a abandonat copii într-o pădure de lângă satul Comporta.

După mai multe ore, copiii - care sunt de cetăţenie franceză - au fost găsiţi plângând în hotote pe marginea unui drum. Aveau la ei un rucsac în care se afla o sticlă de apă şi două fructe.

Anchetatorii portughezi au descoperit că pe numele femeii existau două plângeri de răpire, depuse de mama ei şi de tatăl biologic al băieţilor, iar femeia mai era şi dată dispărută de 15 zile. Nimeni nu ştie ce a împins-o să-şi pună în pericol copiii.

Potrivit presei franceze, tatăl vitreg al copiilor este un fost ofiţer de poliţie, acuzat de mai multe ori de hărţuire şi violenţă domestică. Cei doi aşa zişi părinţi au fost găsiţi la aproape 200 de kilometri de locul în care i-au abandonat pe micuţi, în Fatima, şi acum sunt anchetaţi pentru abandon.

