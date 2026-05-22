Curs BNR, 22 mai 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 22 mai 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la un nivel record, 5,7527 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2488 lei româneşti, dolarul american, cotat la 4,5231 lei româneşti, şi lira sterlină, cotată la 6,0732 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 1,8 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 658,9182 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

