Video Legea Salarizării unitare. Modificări la venituri şi bonusuri pentru 1,2 milioane de bugetari

Avem primul acord politic după demiterea guvernului. Partidele din fosta coaliţie de guvenare au ajuns la o înţelegere privind legea salarizării unitare. Proiectul reglementează salarizarea din sectorul public şi vizează direct peste un milion de angajaţi. 

de Bianca Iacob

la 22.05.2026 , 19:41
Cresc salariile, dar dispar o parte din bonusuri. Nu cresc toate salariile, totuşi. Avem o anvelopă bugetară anunţată în acest moment cu 8 miliarde de lei în plus faţă de cea actuală, în vigoare. Vom avea undeva la 174 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă că 53% dintre angajaţii de la stat vor avea o creştere a salariului, însă această creştere este calculată la aproximativ 7%.

Ce sporuri dispar

Vor fi schimbate modalităţile de calcul pentru salariile din sistemul bugetar. Dacă până în prezent aveam coeficienţi pe scară de la 1 la 12, pe noua lege a salarizării vor fi coeficienţi de la 1 la 8 şi un salariu de bază de la care porneşte acest calcul între 4.000 şi 4.325 de lei. 

Sunt aproximativ 150 de sporuri în vigoare, vor dispărea o parte din ele. Mai exact, sporul pentru condiţii vătămătoare care înseamnă 300 de lei. Dispare şi indemnizaţia de hrană, dar şi sporul de cifru. Legea salarizării ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027, fiind un jalon important din PNRR.

Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4.

