A cumpărat un apartament cu 27.000 de euro. După un an a cedat şi vrea să-l vândă

Proprietățile din Italia îi atrag de ani buni pe polonezi cu prețuri mici și promisiunea unei vieți liniștite sau a unor vacanțe la malul mării. Când Karol, originar din Miechow, a cumpărat în toamna lui 2025 un apartament în Trapani, în vestul Siciliei, credea că știe destul de bine cum merg lucrurile în zonă.

A plătit pentru locuință o sumă comparabilă cu prețul unui loc de parcare în Varșovia sau Cracovia. Apartamentul se află aproape de mare și are aproape 60 de metri pătrați. Problemele cele mai mari au apărut însă după cumpărare. "Sunt lucruri care, din perspectiva unui polonez, sunt greu de înțeles. Trebuie pur și simplu să le vezi și să le trăiești", povestește Karol pentru Onet.

Înainte de achiziție, Karol locuise în Barcelona, unde lucrase ca însoţitor de zbor și investise în imobiliare. Cunoștea deja Trapani și fusese de mai multe ori în zonă la un prieten. Așa că știa cum arată orașul și în afara sezonului turistic. "Trapani nu este atât de pustiu ca alte localități din Sicilia. Viața continuă normal tot anul. În plus, există un aeroport de unde poți zbura direct din Polonia", spune el.

Înainte să cumpere, a verificat prețurile din zonă și a observat că piața imobiliară locală stagnase de ani buni și chiar scăzuse în unele perioade. Situația era diferită de cea din Polonia, unde prețurile locuințelor au crescut în general.

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În noiembrie 2025, a cumpărat apartamentul de aproape 60 de metri pătrați, aflat la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de centrul istoric. A plătit 27.000 de euro pentru locuință, iar cu taxele notariale și comisionul agenției a ajuns la aproximativ 33.000 de euro. Pentru renovare a mai cheltuit 10.000 de euro.

A găsit proprietatea pe site-urile locale de anunțuri Idealista și Immobiliare. Apartamentul era vândut printr-o agenție, dar Karol spune că nu a apelat la intermediari pentru el. Înainte de cumpărare, a văzut locuința de mai multe ori, a negociat direct cu proprietarul și s-a ocupat singur de cea mai mare parte a formalităților.

"Vorbesc italiană și mai aveam experiență cu achizițiile imobiliare, așa că nu mi-am făcut griji. Dacă nu știi limba, poți avea probleme serioase. Atunci ai nevoie neapărat de cineva de acolo", spune el.

Gunoiul, prima surpriză neplăcută

După ce a devenit proprietar, Karol a descoperit că viața de zi cu zi în Sicilia este cu totul altceva decât o vacanță de două săptămâni la malul mării. Unul dintre primele lucruri care l-au surprins a fost sistemul de colectare a gunoiului.

În Sicilia există un calendar în funcție de care locuitorii trebuie să scoată în fața casei un anumit tip de deșeu într-o anumită zi. De exemplu, sticla într-o zi, iar hârtia în alta. Problema este că nu toată lumea respectă programul. "Oamenii își pun gunoiul când vor, iar apoi rămâne acolo și se plimbă peste tot", povestește Karol.

Locatarii trebuie să verifice în fiecare seară ce deșeuri urmează să fie ridicate a doua zi. Dacă gunoiul nu este sortat corect, poate să nu fie colectat. "Nu există acele spații de gunoi cu care suntem obișnuiți în Polonia. Este pur și simplu haos", spune el.

La un moment dat, cineva a lăsat aproximativ 20 de perechi de pantofi în fața intrării în bloc. Au stat acolo mai multe zile. Karol a sunat pentru a cere să fie ridicați, dar nici atunci nu au fost luați toți.

Apa e pompată în rezervoare de pe acoperiș

Un alt lucru pe care nu îl știa înainte de cumpărare era sistemul de alimentare cu apă al clădirii. Blocul are rezervoare pe acoperiș. Apa este pompată periodic în acestea și apoi ajunge în apartamente cu ajutorul unor pompe. "Apa vine o dată la două zile, rezervorul se umple și trebuie să o folosești", explică polonezul.

Mai mult, abia după ce a cumpărat apartamentul a aflat că pompa era folosită în comun cu locuința vecină. A fost nevoit să refacă întregul sistem din apartamentul său, însă nici asta nu a rezolvat complet problemele. "Uneori nu avem apă timp de o săptămână, pentru că se strică ceva sau rezervorul este gol. Atunci trebuie să comanzi o cisternă cu apă. Am schimbat tot sistemul la mine, dar chiar și după aceea mi s-a mai întâmplat o dată sau două ori", spune Karol.

Probleme și cu canalizarea

Apartamentul se află la parter, iar Karol spune că astăzi ar evita acest lucru. Clădirea are un sistem vechi de canalizare, iar din când în când trebuie chemată o vidanjă. Costurile sunt apoi împărțite între proprietari. "Dacă aș cumpăra din nou, probabil aș alege primul sau al doilea etaj. Sunt lucruri la care nu te gândești atunci când vezi apartamentul sau semnezi actele la notar", spune el.

"Nu ne-am putut înțelege nici pentru 10 euro"

Renovarea apartamentului nu a fost o problemă pentru Karol. O mare parte din lucrări le-a făcut singur. Complicațiile au apărut când a fost nevoie ca proprietarii să ia decizii împreună. Clădirea are șase apartamente, dar nu există administrator sau o asociație formală. Proprietarii trebuie să se ocupe singuri de problemele comune. "Nu ne putem înțelege nici măcar pentru 10 euro pe lună, cât ar costa curățenia scării", spune Karol.

La un moment dat, proprietarii au găsit o femeie care era dispusă să facă ordine o dată pe săptămână, însă nici această soluție nu a fost pusă în practică. "Nici nu vreau să mă gândesc la investiții mai mari pentru exteriorul clădirii. Vecinii mei italieni consideră că, dacă nu s-a prăbușit nimic, totul este în regulă. Nu văd rostul să cheltuiești bani dinainte", povestește el.

Vinde apartamentul după un an

Karol recunoaște că atunci când a cumpărat locuința nici nu i-a trecut prin minte să întrebe cum se înțeleg proprietarii între ei sau cum sunt luate deciziile în clădire. "M-am uitat la zonă, la starea apartamentului și la preț. Pur și simplu nu te gândești la astfel de lucruri. Abia mai târziu înțelegi că nu cumperi doar apartamentul, ci și tot ce este în jurul lui", spune polonezul.

Acum, proprietatea este scoasă la vânzare. Karol speră să recupereze banii pe care i-a investit în cumpărare și renovare, însă nu se așteaptă la un profit spectaculos. "Dacă pot să fac și un mic profit, foarte bine. Dar sunt mai interesat să găsesc un loc mai bun pentru vacanțe, nu o altă sursă de probleme", spune el.