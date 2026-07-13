De trei luni inflaţia nu scade sub zece procente. Cele mai mari scumpiri sunt în restaurante, clinici medicale, saloane sau service-uri auto. Costurile tot mai apăsătoare cu salariile, utilitățile și taxele sunt transferate în nota de plată a clienților. Economiştii n-au veşti bune. Va trebui să mai suportăm câteva luni ritmul accelerat al scumpirilor.

Inflaţia a rămas peste 10%. Iar cea mai mare presiune vine dinspre servicii.

Pe partea de servicii, printre cele care s-au scumpit cel mai mult sunt cele din horeca. O ieşire la restaurant sau la cafenea ne costă mai mult cu 11%, în medie, în comparaţie cu anul trecut. Patronii spun că au fost nevoiţi să mărească preţurile din cauza costurilor mai mari cu materia primă, salariile, utilităţile şi taxele către stat.

"Se schimbă preparatele, se micşorează gramajele, e o inginerie a întregului meniu, ca să poţi să duci mai departe cheltuielile totale. Nu ne putem uita către o creştere completă a unui meniu", a explicat Dragoş Panait, consultant HoReCa.

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Plătim mai mult cu aproape 15% şi pentru cosmetică şi îngrijire medicală.

"Pe partea de echipamente sunt creşteri, pe partea de achiziţii şi mentenanţă. Chirii, electricitate, tot ce ţine de locaţii. Încercăm să-i fidelizăm. Oferte personalizate, o şedinţă în plus, reduceri la pachetele respective", a spus Rareş Budan, reprezentant clinică dermatologică.

Reparaţiile auto s-au scumpit la fel de mult, arată statistica.

"Au crescut din cauza creşterii valorii pieselor. 80% din piese sunt din import şi atunci e clar că odată cu creşterea euro au crescut valorile pieselor. Sunt afectate toate societăţile comerciale în momentul în care a crescut salariul minim pt că eşti obligat să creşti toate preţurile", a explicat Dan Barbu de la Patronatul Operatorilor de Service Auto din România.

"La servicii este tura a doua, după ce au crescut carburanţii, energia, gazul, apar serviciile. A apărut şi salariul minim în economie, a crescut şi el. Tu vii şi creşti salariul minim pentru că a crescut inflaţia şi inflaţia creşte pt că a crescut salariul minim", susţine profesorul de economie Cristi Păun.

Energia electrică şi motorina au înregistrat cele mai mari scumpiri în iunie. În timp ce legumele şi fructele proaspete s-au ieftinit şi au ţinut inflaţia sub 11%.

Am putea vedea o inflaţie sub 10% de luna viitoare.

"Cauzele sunt monetare. Practic, mai mulţi bani faţă de potenţialul economic pe care îl are ţara în acest moment. Sunt mulţi bani alocaţi pentru consum, pentru salarii, pe datorie şi acei bani merg în economie fără ca pentru ei să existe o producţie", a mai spus Cristi Păun.

Banca Naţională estimează că vom încheia anul cu o inflaţie de 5,5%.