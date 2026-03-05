Antena Meniu Search
Analiză. Motorina din România este mai scumpă decât ar justifica piața, în medie cu 10 bani pe litru

Preţul carburanţilor din România a crescut pentru a doua zi consecutivă, în contextul războiului din Iran. Totuşi, majorarea de preţ nu ar fi justificată arată o analiză realizată de Asociaţia de Energia Inteligentă.

de Alexandru Badea

la 05.03.2026 , 09:28
OMV Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din România, a operat în noaptea de miercuri spre joi o a doua creştere de preţuri şi este de aşteptat ca şi ceilalţi jucători din industrie, respectiv MOL, Rompetrol şi Socar, să crească preţurile. Astfel, la staţiile OMV Petrom preţurile la benzină şi motorină au crescut cu 9 bani per litru. 

De ce nu ar fi justificat preţul la motorină

În urma noii scumpiri, benzina standard se vinde în stațiile Petrom din București cu 8,17 – 8,22 lei/litru, iar în stațiile OMV cu 8,26 – 8,31 lei/litru, fiind cu aproximativ 24 de bani mai scumpă decât la finalul lunii februarie. Și motorina standard a trecut de pragul de 8,5 lei pe litru. Astfel, în stațiile Petrom prețul ajunge la 8,48 – 8,52 lei/litru, iar în cele OMV la 8,57 – 8,61 lei/litru.

Asociaţia de Energia Inteligentă susţine că, cel puţin preţul crescut al motorinei, nu este justificat având în vedere că România este al doilea producător de ţiţei din Europa şi are o infrastructură care să-i permită să stabilizeze preţurile carburanţilor indiferent de fluctuaţiile înregistrate pe pieţele internaţionale. 

"Prețul motorinei la pompă din România este peste nivelul prețului corect de piață. Diferența nu este dramatică - aproximativ 10 bani pe litru - dar într-o economie care consumă milioane de tone de carburant anual, chiar și această marjă aparent mică devine relevantă. Petrolul s-a scumpit în ultimele luni, dar nu suficient cât să explice prețul de astăzi de la pompă pentru motorină", se arată în studiul realizat de Asociaţia de Energia Inteligentă.

Alexandru Badea
Alexandru Badea

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

razboi iran benzina motorina pret romania
