Răsturnare de situaţie în cazul dronei care a lovit baza aeriană din Cipru. Nu a fost lansată din Iran

Drona Shahed care a lovit baza Forţelor aeriene britanice (RAF) de la Akrotiri, în Cipru, nu a fost lansată din Iran, a confirmat joi guvernul britanic. Iniţial, se afirmase că drona ar fi lovit o pistă aeriană, însă Marea Britanie a confirmat că un hangar al aerodromului a fost lovit, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres.

de Albert Mincu

la 05.03.2026 , 18:09
Baza britanică Akrotiri - Profimedia

Un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra a declarat că investigaţia iniţială efectuată asupra componentelor recuperate ale dronei a stabilit că aceasta era într-adevăr o dronă iraniană Shahed, dar aceasta nu a fost lansată din Iran.

Drona a lovit un hangar al aerodromului, și nu o pistă cum se afirmase anterior, provocând pagube minime.

Marea Britanie nu se alătură SUA și Israelului în războiul din Orientul Mijlociu

În faţa criticilor opoziţiei conservatoare, premierul laburist britanic, Keir Starmer, a reafirmat miercuri că Regatul Unit nu se va alătura Statelor Unite şi Israelului în războiul împotriva Iranului dacă nu există o bază legală şi o planificare asupra obiectivelor.

Totuşi, Starmer a autorizat utilizarea bazelor britanice pentru atacuri în "scopuri defensive" asupra obiectivelor militare iraniene, justificarea invocată fiind aceea de a proteja cetăţenii britanici din zonă. Incidentul cu drona a precedat decizia sa privind această autorizaţie.

Tot după acest incident, guvernul de la Londra a anunţat marţi desfăşurarea în Cipru a distrugătorului HMS Dragon şi a unor elicoptere Wildcat cu capacităţi anti-dronă pentru a proteja personalul britanic staţionat la baza Akrotiri.

Albert Mincu Like
cipru baza marea britanie razboi orientul mijlociu
