Iranienii din România au protestat la Bucureşti: "Să facem Iranul măreţ din nou. Mulţumim Preşedintelui"

Peste 100 de persoane au protestat joi, 5 martie, în fața Ambasadei Iranului din București, cerând înlăturarea actualului regim de la Teheran. Membri ai comunităţi iraniene au venit la protest cu portrete ale fiului în exil al fostului şah, Reza Pahlavi, cu vechiul steag al Iranului şi cu steaguri ale Israelului şi Statelor Unite, relatează The Associated Press, citat de Agerpres. 

de Denisa Vladislav

la 05.03.2026 , 18:19
Comunitatea de iranieni din România la protest: sloganul controversat "Să facem Iranul măreţ din nou" - Sursa: Inquam

"Să facem Iranul măreţ din nou. Mulţumim domnului Preşedinte", este mesajul afişat pe un poster, care evocă cunoscutul slogan "Make America Great Again" (MAGA) al lui Donald Trump. 

Una dintre organziatoarele manifestaţiei, Abdolreza Heidari, a declarat pentru AP că Războiul din Iram este "un război pe care oamenii l-au dorit".

Un student, Mehrbod, care nu şi-a spus numele de familie de teană faţă de consecinţe asupra celor dragi de acasă, a declarat că bunicii şi prietenii săi se află în Iran.

"N-am putut să iau legătura cu ei prea bine, pentru că nu se pot cenecta la Internet", a declarat studentul. 

"Ultima oară când am vorbit cu ei erau OK. Ei speră să schimbe ceva pentru că regimul este acum în punctul său cel mai slab", a mai adăugat studentul

Denisa Vladislav Like
iran romania razboi protest
Înapoi la Homepage
