Preţul motorinei în Germania a trecut miercuri peste pragul de doi euro per litru (n.red. 10 lei şi 19 bani), ca urmare a războiului din Iran, a anunţat Automobil clubul german (ADAC), transmite DPA, citată de Agerpres.

- Cât a ajuns să coste litrul de benzină în Germania din cauza războiului din Iran - Profimedia

ADAC a informat că preţul mediu al unui litru de motorină la nivel naţional a ajuns miercuri dimineaţa la ora locală 7:15 (06:15 GMT) la 2,054 euro. Ultima dată când litrul de motorină a depăşit pragul de doi euro în Germania a fost în luna septembrie 2022. Pieţele financiare mondiale au suferit pierderi semnificative în ultimele zile, în urma atacului americano-israelian asupra Iranului de sâmbătă, care a declanşat un conflict regional mai amplu în Orientul Mijlociu.

Preţurile petrolului şi gazelor au crescut după ce Iranul a restricţionat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz

Preţurile petrolului şi gazelor au crescut brusc după ce Teheranul a restricţionat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, un punct cheie pentru comerţul global cu energie. Aproximativ o cincime din transporturile zilnice de petrol la nivel mondial trec prin strâmtoarea dintre Iran şi Oman. Preşedintele american, Donald Trump a declarat marţi că Marina SUA ar putea escorta tancurile petroliere "dacă este necesar" prin strâmtoarea Ormuz, paralizată în prezent de războiul din Orientul Mijlociu.

Articolul continuă după reclamă

Preţul ţiţeiului, împreună cu cursul de schimb al dolarului, este cel mai important factor care influenţează modificarea preţurilor combustibililor la pompă. La rândul său, Asociaţia comercianţilor de combustibili şi energie din Germania a subliniat faptul că, în prezent, Orientul Mijlociu nu reuşeşte să livreze o parte din combustibilii pe care îi produce, în special motorină. Cu toate acestea, cele mai recente informaţii arată că nu sunt motive de panică privind eventualitatea unor blocaje în aprovizionarea cu benzină şi motorină, nici cu păcură sau combustibil pentru aviaţie.

Germania se aprovizionează cu ţiţei din aproximativ 30 de ţări. Principalii furnizori sunt Norvegia, SUA, Libia, Kazahstan şi Marea Britanie. S-a scumpit şi benzina de tip E10, care miercuri dimineaţa costa, în medie, 1,995 euro per litru în Germania. În Germania este ceva obişnuit ca preţurile la motorină şi benzină să fie mai mari în timpul dimineţii şi să scadă, cu până la 10 eurocenţi, seara.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

Întrebarea zilei Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰