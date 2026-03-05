Cu cât va crește rata la un credit de 350.000 lei după saltul ROBOR cauzat de război

Plata ratelor atârnă tot mai greu în buget. Deşi ne aşteptam la o scădere anul acesta, indicii în funcţie de care se calculează ratele vin cu o surpriză neplăcută. Robor la 3 luni a crescut semnificativ într-o singură zi. Astăzi s-a mai temperat puţin. IRCC, în schimb, rămâne la un nivel ridicat, iar contextul internaţional tot mai complicat nu ne ajută deloc pe viitor.

Creşterea Robor înseamnă practic o majorare a ratelor cu câteva zeci de lei, dacă ne referim la împrumuturile în lei luate înainte de 2019, care se raportează la indicele Robor la trei luni, indice care pe 3 martie era la nivelul de 5,76%. Ieri pe 4 martie a crescut la 5,94%, iar astăzi vedem o temperare ușoară de 5,89%. Totuși față de acum două zile, dacă ne referim la un împrumut de 350.000 de lei, echivalentul a 70.000 de euro, creșterea ratei este de 40 de lei.

IRCC în momentul de față este la nivelul de 5,68%, dar să nu uităm însă că există un decalaj de trei luni față de tranzacțiile reale din piață. Știm despre Robor că este rata medie a dobânzilor cu care se împrumută băncile între ele, așadar în momentul în care nu sunt suficienți bani în piață, acest indice crește.

Raportat la același împrumut de 350.000 de lei, vedem o creștere a ratei față de acum cinci ani de 900 de lei, dacă ne raportăm la IRCC, la creditele luate mai noi după 2019 și de o creștere chiar de 1.000 de lei, dacă ne referim la împrumuturile luate cu indicele Robor, explică specialiştii.

Articolul continuă după reclamă

Contraperformanța economică în România se traduce prin dobânzi mari, ne explică analiștii. Trebuie să fim foarte precauți în această perioadă, pentru că totul depinde de evoluția conflictului din Orientul Mijlociu, care are efecte și asupra a ceea ce se întâmplă în țara noastră.

Greta Neagu Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰