Wizz Air prelungeşte suspendarea zborurilor către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman până duminică

Wizz Air prelungeşte suspendarea tuturor zborurilor către şi dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi şi Amman până duminică, 15 martie, inclusiv. Cursele din Regatul Unit către Jeddah şi Medina vor fi reluate din 8 martie, potrivit planificării, au anunţat, joi, reprezentanţii operatorului aerian.

"Compania aeriană continuă să monitorizeze îndeaproape evoluţia situaţiei şi rămâne în contact permanent cu autorităţile locale şi internaţionale, agenţiile de siguranţă aeriană, autorităţile de securitate şi organismele guvernamentale relevante.

Deciziile operaţionale vor continua să fie revizuite, iar programul de zbor poate fi ajustat pe măsură ce situaţia evoluează. Siguranţa şi securitatea pasagerilor, echipajului şi aeronavelor noastre rămân prioritare pentru Wizz Air. Înţelegem disconfortul pe care această situaţie îl poate crea şi le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere. Pasagerii cu rezervări afectate vor fi contactaţi direct şi vor primi informaţii despre opţiunile disponibile", au transmis reprezentanţii operatorului aerian, citaţi de Agerpres.

Potrivit datelor prezentate de ministrul de Externe, mai mulţi cetăţeni români se află în atenţia consulară în state din Orientul Mijlociu, unde războiul din Iran ia amploare, în a şasea zi de la declanşarea conflictului. În Israel sunt aproximativ 50–60 de persoane, în Qatar circa 370, în Irak doi cetăţeni români, în Iran opt persoane, în Liban aproximativ 150, iar în Arabia Saudită aproximativ 100 de români se află în atenţia autorităţilor consulare.

Alexandru Badea

