Preţul unui bitcoin astăzi, joi 5 martie 2026

Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, joi, 5 martie 2026.

de Cristi Ioniţă

la 05.03.2026 , 08:23
Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în creştere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată momentan la 72.172 dolari sau 62.067 euro, deşi, în ultimele ore, a atins chiar vârfuri de 73.984 dolari sau 63.626 euro.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 67.298 dolari sau 57.876 euro.

